台61線 桃園永安至新竹新豐一交流道通車

台61線西濱快速公路永安漁港至新豐一交流道通車。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

台61線新西濱快速公路桃園市新屋區永安交流道至新竹縣新豐一交流道，全長10公里19日舉辦通車典禮，對於中短程用路人為桃園、新竹主要運輸通道，長程可紓緩國道系統及紓解台15線負擔，交通部長賀陳旦與會，也允諾西濱快速公路不會收費。

「西濱快速公路後續建設計畫」北自觀音系統交流道、南至新豐二交流道，全長20.4公里，總經費153億元，採取分階段通車。2017年12月通車至永安交流道，這次通車的桃園永安交流道至新竹新豐一交流道路段，全長10公里，其中6公里在桃園、4公里在新竹，連結永安漁港至新竹新豐。

西濱快速公路 不收費

鄭文燦表示，北部西濱快速公路為沿海交通大動脈，負載生活、產業、觀光及生態各種多元功能，能解決城鄉差距，讓北台灣完全連結，通車代表國家建設落實至地方，感謝工程人員默默努力，完成北部交通建設的重要里程碑。

逐步解決城鄉差距

他說，台61線道路沿線有許多觀光勝地，包括竹圍漁港、永安漁港、新豐紅樹林溼地、新屋石滬、觀新藻礁、草漯沙丘、大園許厝港國家溼地，展現生態美好。同時，台61線快速公路也承載產業的物流需求，過去僅有台15線，負荷重也常發生車禍，如今有西濱快速公路，不僅為各產業帶來方便，地方居民也會更加安全。

賀陳旦則說，西濱快速道路逐漸通車，工程團隊克服困難，逐段請鄉親驗收，他也允諾，台61線、台66線不會收費，讓偏鄉交通鄉親交通更方便。

(中國時報)

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