不滿道路拓寬 大鵬居民反彈

2018年05月20日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市大鵬新城居民不滿市府將拓寬逢甲大學南側8米計畫道路為10米，19日發動前往現場抗議，抨擊內政部都委會、市府罔顧住戶權益黑箱作業；大鵬新城1286戶住戶將抗爭到底！台中市政府都發局指出，21日將辦理西屯區說明會，歡迎市民參加提供意見。

市議員楊正中說，大鵬新城緊鄰逢甲商圈，長期飽受人潮、噪音、環境衛生、安全之苦。105年7月9日市府未經都市計畫程序，逕自以「和成巷」名稱會勘文華路96巷，草率宣布將由8米拓寬為10米；經查西屯戶政所有資料皆無「和成巷」道路。

鵬程里長陳文聿說，當地居民陳情要求依都市計畫變更程序，必須邀住戶陳述意見；但內政部都委會於106年3月召開變更審查會時，卻臨時通知「原訂審查會議取消，爾後再通知」。他今年5月16日突接獲都發局公文，「5月21日假西屯區公所召開該路變更公聽會」。

開放車輛通行 安全成問題

大鵬新城居民方知都委會已通過該道路變更案，地方居民抨擊政府不應一手遮天，中央、地方交相賊進行黑箱作業，無視地方居民呼救。民眾不滿說，文華路96巷現為人行道，8米拓寬為10米必開放車輛通行，將影響1286戶居民人身安全。

鄰近逢甲商圈 人潮過多

都發局強調，該局考量該路是逢甲商圈串聯水湳智慧城最近的道路，地主逢甲大學願意提供拓寬的2米土地，並獲內政部審議通過。市府依規定公告於5月8日起「再公開展覽」30日，期間舉辦8場次說明會；市府會中將收集相關意見，如實送內政部都委會審議。

(中國時報)