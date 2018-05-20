餐飲業油煙納管 籲中央輔導

高市環保局安排專家團隊，輔導燒烤業者加裝合適的油煙集氣系統及空汙防制設備。（高市環保局提供）

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中國時報
／高雄報導

環保署擬定「餐飲業空氣汙染物防制設施管理辦法」草案，列管餐飲業油煙，高市捷足先登，去年即要求大型餐飲店加裝防制設施；環保局長蔡孟裕說，業者多半願意配合，但不見得了解如何著手，呼籲中央訂出統一輔導原則，供業者參考。

大型業者97.4％符合

環保署將開始列管餐飲業油煙，適用對象資本額10萬元、營業面積100平方公尺以上店家，最快年底實施，首波將從燒烤店下手；不過，高雄比中央早1年半多，去年5月即公告實施「高雄市一定規模餐飲業空氣汙染防制設施設置管理辦法」。

高市管理辦法針對座位數300個或面積1000平方公尺以上大型業者，要求設置集排氣系統及空氣汙染防制設施，環保局統計列管116家業者，空氣汙染防制設備符合度從公告前70.1％，今年4月底已提升至97.4％。

PM2.5年削減7.4公噸

蔡孟裕表示，一定規模的餐飲業者，較有財力添購設備，後續也較能制度化維護，高市至今共31家配合增設防制設備，包括知名的高雄圓山飯店、麗尊酒店、頤品大飯店、極鮮火鍋澄清店等，估算每年削減PM2.5達7.4公噸。

他說，列管1年多以來，業者普遍配合減汙政策，但餐飲業常見空汙包括油煙、異味，必須加裝不同設備，業者不一定都了解，因此環保局派專家輔導；他建議中央也要頒布統一原則，方便各地方政府據以輔導業者改善，政策才能落實。

建議頒布統一原則

此外，高市現僅針對大型餐飲業者，中央則打算擴大至中小型店家也適用，但高市的防制設備規格要求比中央嚴格；蔡孟裕指出，高市希望從嚴管制，將視中央立法內容調整，中央較嚴就照中央、地方較嚴就依地方。

(中國時報)

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