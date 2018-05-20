Google落腳台南 打造數位新基地

2018年05月20日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

縣市政府紛紛喊出智慧城市願景，數位人才供需失衡，鑒於目前大專院校多仍未設相關專業課程，Google全台首座「Google數位學程實體空間」落腳台南，展開為期1年免費課程，估有5、6000人受惠。

Google於19日正式於台南文化創意園區啟用全台第一個「數位學程」實體空間，首次以實體教學方式把線上數位學程資源帶往南台灣，共計開設超過30個主題、100多種課程，讓南部民眾免費培訓數位能力。

Google台灣行銷副總經理利啟正說，Google喊出打造台灣成為AI-First戰略基地，台灣正加緊腳步全面培育數位行銷人才，從過去的勞力密集產業轉型為智慧密集產業，然而，目前市場對於數位行銷人才需求倍增，供給量卻出現斷層，Google聽到這個聲音，今年首度打造全中文、免費課程，教材在地化讓學界運用。 他說，Google線上學習在全球已有500萬人次受惠，線上課程帶到實體好處是，學員可即時和講師互動，目前課程每一堂課可容納60人報名，7月底前已經額滿，非常踴躍，下一步則計畫在台中開設第2個實體學習空間。

台南市文化局副局長周雅菁說，這是Google第一次走出台北，首站來到台南，透過專業教師面對面教學將Google全球教材在地化，協助在地中小企業、老師、學生、新創、文創業者接受數位轉型與培訓，非常有意義。

(中國時報)