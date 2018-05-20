欠稅不繳卻出國玩 百萬車遭扣

2018年05月20日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園梁姓男子積欠地方稅務局中壢分局牌照稅5萬3537元、交通事件裁決處9525元罰單、中壢監理站汽燃費1萬9200元，共8萬2262元，不繳積欠費用還出國遊玩，執行署透過交通局即時通報系統，上周在中壢區中豐路1處停車格發現男子價值百萬7人座油電混和型休旅新車，現場查扣後，拖回桃園執行分署保管。

透過交通局即時通報系統，日前在桃園市中壢區中豐路1家花店對面停車格，發現了欠繳稅費梁男（42歲）的車輛，立即通報桃園執行分署現場查扣，根據了解，該車是2016年出廠的TOYOTA PRIUS 7人座油電混和型休旅車，外觀保持良好，新車價值至少百萬以上，現場查扣後，拖回桃園執行分署保管。

桃園分署指出，查扣後當天，梁男即電話聯絡桃園執行分署表示，無力1次繳清稅費8萬2262元，盼可拿名下另外1台車給分署扣押，或分期先領回該車。

不過，執行分署查到梁男名下有5台車，且有密集的入出境紀錄，評估財產狀況及欠款情形要求一次繳清，未核准分期，僅同意梁男先領回車內私人物品，梁男領回車內行李箱等私人物品，隔天卻直奔桃園機場出國玩樂。

桃園執行分署表示，梁男如再不繳清欠款，將依法拍賣該車。並再次呼籲車主應按期繳納各項使用費，逾期不繳納除另遭罰鍰外，愛車將有遭查扣風險，甚至扣薪、扣存、執行動產、不動產，得不償失。

(中國時報)