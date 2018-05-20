嘉市健美錦標賽 305人展現力與美

2018年05月20日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市市長盃全國健美錦標賽19日在民族國小舉辦，有300餘位男女選手報名，人數倍增，甫經歷改選爭議風波的全國健美協會理事長許安進表示，健身風氣漸盛，促使參賽選手倍增，並有國際裁判，希望帶動健美活動國際化。

今年3月全國健美協會理監事改選傳出黑箱作業，最後由影視、跆拳道界的聞人許安進出線，成為新任理事長，19日他出席嘉義市市長盃全國健美賽，備受矚目，他侃侃而談推動健美賽事。

許安進表示，對改選時各界的意見，虛心接納，期盼未來共同努力推動健美運動，今年賽事特地邀請尼泊爾、馬來西亞的裁判出席，希望賽事更有公信力，並與國際接軌。

許安進說，他練健美也有3、4年了，健美強調肌肉訓練，有減緩腰酸背痛、肌肉無力的效果，防老、不顯老，像他自己60歲了，常被稱讚看不出年紀。

嘉義市體育會健美委員會委員廖淑玲說，此次健美比賽總共有305名選手參加，歷年來最多，有青少年、男子女子形體、女子比基尼、男子健美、壯年健美等組，從優勝選手中再選出代表台灣參加於葡萄牙舉行的IFBB葡萄牙鑽石盃大獎賽國手。

賽會中有今年亞洲盃季軍吳金龍、曾連續3年 摘亞洲盃金牌的女將李佾明、去年亞洲盃古典組銀牌得主田忍男等明星國手，賽況精采。

(中國時報)