家庭楷模頒獎 學童圖文吐心聲

2018年05月20日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「我非常期待和媽媽一起吃晚餐」，台東縣家庭教育中心19日舉辦慈孝家庭楷模表揚，現場並展出「我家的餐桌時光」圖文優勝作品，小朋友童言童語加童畫，有的令人莞爾，有的令人鼻酸。

「我家的餐桌時光」是怎樣的光景？海端國小邱姓小朋友畫了她跟媽媽及阿嬤共度晚餐的畫面，她說，很少跟媽媽一起吃飯，畫這幅圖，希望願望能實現；綠島國中李姓學生說，爸媽離婚後，都不能好好一起吃；大武國中杜潔琳的餐桌是在一家很難吃的餐廳，卻吃出幸福的滋味。

台東縣家庭教育中心19日舉辦國際家庭日慈孝家庭楷模表揚，縣長黃健庭頒發58位「慈孝家庭楷模」、以及128位珍愛家庭─我家的餐桌時光圖文徵選得獎人，小朋友興奮地帶著家人欣賞自己的畫作，並耐心向親人解釋構圖創意，非常有趣。

今年「慈孝家庭楷模」共有台東高商黃音絜等58位高中職、國中組及國小組獲獎，其中台東高商黃音絜、台東大學附屬特殊教育學校豐宇辰、鸞山國小楊家威獲得教育部公開表揚。

黃音絜有身心障礙的家人，必須協助煮飯、打掃、指導弟弟功課，農忙時還要到果園幫忙，雖然生活較辛苦，但她和家人感情緊密，東商校長劉玲慧說，黃音絜每天苦讀到半夜才就寢，成績名列前茅，午休時間也到圖書館擔任志工，正向面對人生，十分難得。

(中國時報)