花蓮行 馬英九賣西瓜賑災

2018年05月20日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

邁入第6屆的玉里「阿強西瓜節」19日登場，千顆西瓜堆疊叫賣相當壯觀，一旁還提供免費西瓜吃到飽，吸引近千人共襄盛舉，前總統馬英九也現身阿強西瓜節現場並當起拍賣官，所得款項將作為賑災及挹注玉里三民國中棒球隊及安德啟智中心之用。

每年5、6月是花蓮大西瓜的主產季，口感沙甜清脆又多汁，花蓮地區今年第1期西瓜種植面積約有1480公頃，分布於秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪及木瓜溪等水源來自中央山脈、砂質土壤富含養分的流域環境。

目前花蓮大西瓜進入採收期，玉里在地瓜農創立的「阿強西瓜」品牌，昨特地邀請馬英九站台，瑞穗鄉長陳進光、玉里鎮公所主祕黃羨喜、縣議員潘富民、林宗昆、安德啟智中心創辦人劉一峰神父等人都出席共襄盛舉。

馬英九先到秀姑巒溪畔西瓜田聽取瓜農羅榮廣解說西瓜的故事，隨後在致詞時建議，西瓜節可以結合文學，讓西瓜節更有深度與意義，隨後他化身西瓜拍賣員，賣出3顆西瓜，花蓮縣議員林宗昆以6600元得標第2顆總統西瓜，指定捐助花蓮地震災民；另位縣議員潘富民則以最高價1萬8800元標下最後1顆西瓜，指定捐助安德啟智中心。

花蓮縣玉溪地區農會指出，今年三民地區的玉里西瓜大豐收，但受南部西瓜大出競爭，今年預估每斤平均約10元，較去年下跌3、4元，第1期產期約到6月中旬，歡迎民眾來品嘗花蓮大西瓜。

(中國時報)