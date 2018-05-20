活化中興新村 產官學尋共識

2018年05月20日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

中興新村如何活化？科技部、國發會、國立暨南大學與台灣省政府公務人員協會，19日邀縣府等相關部門、學界人士與在地文化團體，在台灣省政資料館辦「中興新村風華再現共識論壇」；期透過腦力激盪，找出讓中興新村再展風華的共識與實踐路徑。

論壇由國家發展委員會副主委曾旭正、暨大學術副校長江大樹，科技部人文與社會科學研究發展司代表、台大社會系教授陳東升共同主持。

產官學界人士針對「中興新村的整體規畫」、「文化景觀與地域發展的共存」、「宿舍群的保存與活化」、「南核心的新可能性」等4大議題進行探討。

曾旭正說，眾所關心的中興新村「遷都」、「活化」問題，行政院長賴清德上任後，就將此任務交給國家發展委員會。現階段正執行盤點與了解；包括論壇各方論述意見與共識都將在資料彙整後，呈送行政院裁示後再決定怎麼做。

目前所知，中興新村之北、中、南3核心，其南核心確定發展科技產業；北核心為行政區，原有舊辦公廳舍經清點約有10幢閒置；其他如農糧署、水保局不是過度擁擠，就是中度或輕度使用，需要再審慎規畫如何提高利用率。

曾旭正指出，中核心主要為宿舍區，目前傾向於委託民間企業或文創團體規畫經營；期盼10年內走出自己的路，成為地方創生成功典範。

(中國時報)