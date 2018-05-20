活化中興新村 產官學尋共識

友善列印
中國時報
／南投報導

中興新村如何活化？科技部、國發會、國立暨南大學與台灣省政府公務人員協會，19日邀縣府等相關部門、學界人士與在地文化團體，在台灣省政資料館辦「中興新村風華再現共識論壇」；期透過腦力激盪，找出讓中興新村再展風華的共識與實踐路徑。

論壇由國家發展委員會副主委曾旭正、暨大學術副校長江大樹，科技部人文與社會科學研究發展司代表、台大社會系教授陳東升共同主持。

產官學界人士針對「中興新村的整體規畫」、「文化景觀與地域發展的共存」、「宿舍群的保存與活化」、「南核心的新可能性」等4大議題進行探討。

曾旭正說，眾所關心的中興新村「遷都」、「活化」問題，行政院長賴清德上任後，就將此任務交給國家發展委員會。現階段正執行盤點與了解；包括論壇各方論述意見與共識都將在資料彙整後，呈送行政院裁示後再決定怎麼做。

目前所知，中興新村之北、中、南3核心，其南核心確定發展科技產業；北核心為行政區，原有舊辦公廳舍經清點約有10幢閒置；其他如農糧署、水保局不是過度擁擠，就是中度或輕度使用，需要再審慎規畫如何提高利用率。

曾旭正指出，中核心主要為宿舍區，目前傾向於委託民間企業或文創團體規畫經營；期盼10年內走出自己的路，成為地方創生成功典範。

(中國時報)

新豐國小100歲 募到大紅包 草埔隧道貫通石 民眾漏夜搶排

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。