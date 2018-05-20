草埔隧道貫通石 民眾漏夜搶排

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中國時報
／屏東報導

台9線南迴公路拓寬改善工程今年3月完成草埔隧道第3貫通工作面，工程人員收集隧道貫通石，19日上午於屏東縣政府大禮堂發放，外傳恐將是全台最後一批隧道貫通石，吸引不少民眾漏夜排隊搶領，不到1小時900張號碼牌就已發放完畢。

交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處副處長陳保展表示，草埔隧道長度約4.6公里，位於東部變質岩區域，地質構造複雜，屬湧水及剪裂帶路段，施工期間曾遇地下湧水每分鐘27噸，工程難度堪稱台灣第三高，經每日24小時持續不停施工，終於順利完成。

工程人員指出，貫通隧道時從雙邊爆破貫通點的石頭稱為「貫通石 」，因具高能量，被認為有避邪、甚至招財功效，其中民間更點名有助孕效果，讓人深信不疑，因此只要有隧道完成貫通，總有許多民眾等著索取石頭。

陳保展說，草埔隧道貫通工程結束，目前全台已無隧道貫通計畫，這批貫通石恐怕是全台最後一批；另有工程人員坦言，近來環保意識抬頭，要在山區施工總會受到不小民意阻礙，除非必要都盡量避免，更顯得這批石頭珍貴。

前一晚深夜11時就在縣府門口排隊的28歲蔡姓美髮設計師指出，前一刻才從台北回到屏東，聽聞有發放貫通石，時間也能配合，就直接來排隊，期待能為人生帶來好運，「畢竟能貫穿隧道，也可貫通人生」。

(中國時報)

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