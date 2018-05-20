防吳音寧凸槌 柯派人緊盯

2018年05月20日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北農產公司總經理吳音寧爭議頻傳，但台北市長柯文哲19日表示，吳音寧其實沒什麼問題，只是太嫩、經驗不夠，市府已派人顧好她，防止再「凸槌」。

吳音寧去年上任後，因不熟悉業務被議員輪番修理，接著又爆發休市爭議、用業務費買菜送故鄉，外界要求撤換聲浪不斷，北農董事張永成認為吳能力無法勝任，3月底董事會提案撤換總經理，但北市府力保未成案。

隨著綠營與柯文哲合作破局，張永成前天出席董事會表示，以前柯為與綠營合作而容忍農委會推派的吳音寧，現在雙方合作破局，「柯P可以不用再容忍」，若北市府要撤換吳，雙方就有合作空間。但北市副市長、北農董事長陳景峻則表態北市府力保吳音寧立場不變，董事會當天也無人提案撤換吳。

柯文哲昨受訪表示，北農董事有23席，北市府只占5席，要單獨換掉吳不可能；雲林張派說可以跟市府合作，可是政治很為難，這樣又會被民進黨貼標籤。

柯文哲說，其實吳音寧沒什麼問題，但還是太嫩，沒有經驗，後來市府也研擬對應措施，一方面要求監督單位市場處緊盯，同時派市政顧問黃國彥擔任北農顧問，要黃「顧好吳音寧，不要再凸槌」。

外傳台北市長柯文哲為向民進黨求和，曾傳簡訊自稱是「總統蔡英文暗樁」，柯文哲表示，主要是希望蔡英文能撐住，讓台灣能平穩前進，不然總統民調太低也是問題，並未正面回應是否有傳簡訊給綠營。

(中國時報)