苗栗免費肝篩檢 上千人響應

2018年05月20日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣衛生局、財團法人肝病防治學術基金會和7-11，19日在竹南中興商工合辦肝炎及肝癌免費檢驗活動，會場湧入上千民眾響應。藝人郭亞棠也以自身見聞，呼籲大家重視沉默的肝病，及早發現才能及早治療；副縣長鄧桂菊更直接挽袖抽血篩檢。

「健康幸福人生、從肝炎篩檢開始」免費檢驗活動，會場一早就湧入大批民眾填寫表格接受抽血篩檢。此外，衛生局長張蕊仙、基金會總監黃婉瓊、為恭醫院副院長王雪月、竹南鎮長康世明、頭份市長徐定禎及民代，也攜手加入宣導行列。

郭亞棠表示，她19歲時有個才40多歲的叔叔，因罹患肝癌病逝，事實上她2、3周前才和他一起去釣魚，健康狀況毫無異樣，沒想到一病不起。她說，肝病幾乎沒有徵兆，一旦發現可能已經很嚴重，因此忽略不得，應定期篩檢，才能早期發現、早期治療，「要小心肝、免得變大麻煩」。

鄧桂菊以行動響應之外，也呼籲縣民利用免費篩檢為自己健康把關，維持彩色的人生，別讓肝病變成黑白的，21至23日在頭屋衛生所、22至24在造橋衛生所還有2場，大家多利用。

黃婉瓊說，基金會與衛生機關合作巡迴全省已完成60萬人篩檢，而後續的轉診和醫療等程序，也是一條龍服務，流程簡便，希望盡快達成消滅C肝的目標。

(中國時報)