政策扭曲 薪資當然不會提升

2018年05月20日 04:10 中國時報 主筆室

行政院日前召開「提高低薪族薪資之行動方案」會議，決定祭出提振薪資5大措施。蔡政府半年前主打「提升青年薪資」，如今又祭出「提高低薪族薪資」，不能說不認真了。但觀諸蔡政府近兩年各種提振薪資的作法，卻流於治標、片面、形式主義及政令宣傳性質，錯誤政策導引下，薪資水平未見明顯提升，誇張的政績宣傳與民眾認知產生差距，反而讓人懷疑政府誤導或偽造數據，增添社會對立情緒。

就提升低薪族薪資五大措施而言，行政院決提高政府派遣、臨時工每月起薪至3萬元，政院估計受惠人數1.6萬人，需9.6億經費；並考慮將時薪制基本工資由140元上調至150元。政府願意從自身做起，善意雖可感卻無效，畢竟政府派遣工只有1.6萬人，相對百萬派遣工，甚至300萬名月薪不到3萬元勞工，試問能有效解決低薪問題嗎？

至於提高時薪制基本工資，依官方數據，有34萬人的時薪低於150元，提高時薪基本工資受惠者人數較多，月薪與時薪的基本工資脫鉤，可以讓外勞薪資不因而連動，算是對企業界的「妥協」。不過，僅僅調高時新制基本工資，對企業用人會造成什麼影響？會不會產生蝴蝶效應？政府應先做政策分析，避免重蹈一例一休倉卒立法，隨後不得不髮夾彎的失敗經驗。

民進黨政府偏愛用政策手段達成政治目標，往往造成市場扭曲。真正解決低薪困境問題的方法無他，只有提振經濟、增加投資，才是治本又全面拉抬的不二法門；以政治力調高基本工資，或用取巧方式拉高局部薪資，不但難見其效，扭曲市場機制將付出更大代價。

由歷史數據可知，台灣低薪困境是在公元2000年之後出現，在此之前的1991年到2000年，平均每年經濟成長率接近7%、民間投資成長率達11%、政府投資成長率6%，這段時間平均實質經常性薪資與總薪資也有近3%的成長。2000年後至今，民間投資成長率掉到2%，政府投資負成長，結果就是實質薪資在零成長與衰退之間徘徊。

但這段時間基本工資卻一路拉高，從2007年的1.5萬元拉到2.2萬，增加近39%，卻絲毫未能舒緩低薪困境問題。冷冰冰的現實數據完全不支持「調高基本工資救低薪」的想法。

更矛盾的是，蔡政府一方面拚命說要提振薪資、祭出政策救低薪，另一方面卻在政策上打擊、摧殘投資與就業機會。行政院在「提高低薪族薪資之行動方案」會後記者會中承認，月薪低於3萬元勞工比率較高的「低薪產業」，集中在批發零售、住宿餐飲與支援服務業，其中最觸目驚心的是住宿餐飲業，高達69.2%受雇員工經常性薪資低於3萬元。

蔡政府忘了嗎？是誰的政策導致陸客呈雪崩式下降，許多旅館、飯店生意直直落，倒閉求售家數暴增？根據業者統計，去年9月時，全台共有88間旅館、飯店、商旅上網求售，待售總金額達210億元。今年經濟好轉，按理應是看好前景、投資增加，但4月底待售旅館、飯店量增為104間。如果旅遊業者盛傳大陸將在年底選前再緊縮團簽成真，這波旅館拋售潮還不知何時止血。

試問：一個產業的企業紛紛倒閉、求售、減少雇傭，從業人員不失業、不減薪就該高興了，薪資還會增加嗎？其他產業雖然未慘到如此地步，不過全球經濟上揚復甦，國內民間投資卻仍然低迷，連續幾季衰退；投資積弊問題未能解決，反而新增蔡政府「創造」出的缺電問題，民間投資意願當然更衰退。

台灣超過300萬勞工的月薪在3萬元以下，所謂打破低薪困境，應優先解決相關產業的困境，產業發展熱絡，資金湧入，勞工薪資自然提升；蔡政府力推5加2產業政策與獎勵新創，卻對傳統製造業棄如敝屣，更別提被政策打擊的觀光等服務業。

解決低薪只有回到拚經濟、活絡投資，才是正途，零碎片面的小措施難有成效。至於巧立名目、誤讀數據，如賴清德拿名目總薪資充數、施俊吉談「排除外勞後的本勞薪資」，把勞工薪資說成接近5萬甚至6萬，則等而下之。

(中國時報)