2018年05月20日 04:10 中國時報 主筆室

蔡政府執政滿兩周年，最新一份網路民調，被問及「最有感的是什麼？」居然高達4成回答不知道或沒意見，這無疑是對蔡政府當頭棒喝。

520是蔡政府的期中檢驗，面對施政滿意度偏低，蔡英文總統歸咎於「改革必然的過程」；然而，不論是推動制度上的變革，諸如年金改革，甚至是經濟上的轉型如前瞻計畫，人民在乎的其實很簡單，也就是生活變得更好、對未來更有期待。

由此來檢驗，當4成民眾對蔡政府兩年來的施政沒有太深刻印象。從表面來看，此一數據凸顯「無感施政」，也就是人民無法感受到施政成績帶來的好處；從深一層來看，此一數據更代表民怨延燒，這是施政一大警訊，特別是年底選戰逼近。

同樣一份民調，民眾有感的政策前幾名，分別是台大校長、追查黨產、年金改革，這些都是高度政治性，且備受訾議的議題；其餘與經濟民生相關，諸如處理空汙、非核家園、新南向政策等，民眾卻不到1成有感，這也凸顯一個殘酷事實：民眾認為政府說一畚箕，卻做不到一湯匙。

舉例來說，各界最關注的低薪問題，副閣揆施俊吉年初才說過，若每年持續調薪4到6%，基本工資3萬在幾年內內達標；豈料，閣揆賴清德卻說勞工平均月薪達到5萬，施俊吉隨即又加碼今年1到3月的實質薪水逼近6萬，這豈不是玩弄數字遊戲？

要讓人民對施政有感，絕不是靠文宣包裝、玩弄數據，如何事前縝密規畫、有效執行良好政策、事後完善追蹤檢討，人民才會真正有感。民眾一向任為：民進黨只會選舉，治國卻亂糟糟。兩年來的施政，證明民眾的印象似乎很精準。

(中國時報)