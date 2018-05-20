2018年05月20日 04:10 中國時報 胡勇

子曰：「名不正，則言不順；言不順，則事不成」。自從主張「台獨」的民進黨再次上台後，蔡英文及政府官員如何稱呼對岸就成為一個觀測兩岸關係的重要指標。

時值蔡政府上任兩周年，陸委會主委陳明通和外交部長吳釗燮在不同場合幾乎同時被問及對岸的稱謂問題，答案則大相逕庭。陳明通明確指出稱對岸為「中國大陸」乃職責所在，吳釗燮則說全世界都稱「中國」，所以外交部也改稱對岸為「中國」。至於蔡英文本人，有時稱「大陸」，有時用「中國」或者「北京」，似乎令人摸不著頭腦。

先看陳明通的答案，其依據是身為陸委會主委，必須遵守《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》。確實，《中華民國憲法》增修條文不僅開門見山就談到「為因應國家統一前之需要」，而且第11條明文規定「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」這部法律就是《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，其中大陸地區被白紙黑字定義為「台灣地區以外之中華民國領土」。因此，作為該條例主管機關負責人的陳明通，稱對岸為「中國大陸」實是標準答案。

再看吳釗燮的答案，其依據是因為外交部面對的是全世界，而全世界都稱「中國」，所以要一樣。不過他也申明，這不是口頭禪也不是意識形態，也無關於「兩國論」，在實踐中外交部也是看情況稱呼的。的確，打開外交部網站，字裡行間既有稱對岸「中國」的，也有稱「中國大陸」的，甚至同一份文件有兩者混用的。比如，〈107年1月至3月中國大陸阻擾我國際空間事例〉一文就將「中國」、「中國方面」、「中國大陸」、「陸」等4種表述互用。

至於蔡英文本人如何？身為有過陸委會主委經歷，並且掌控兩岸政策的最高領導人，蔡英文在稱呼對岸時必定字斟句酌。考察其兩年來對大陸的用詞變化，大致有兩條規律。

第一，蔡總統和蔡主席不一樣。既然承諾要維持現狀，並且依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》等法律處理兩岸事務，蔡總統在正式場合就必須以「中國大陸」稱呼對岸。但到了民進黨內，蔡主席就可以一口一個「中國」。

第二，平時和被打壓時不一樣。平時可以行禮如儀，照本宣科，然一旦認為遭受對岸打壓，蔡總統也會以「中國」來稱呼對岸。似乎稱對岸「大陸」還是「中國」成了兩岸關係的晴雨錶，前者更被蔡總統視作某種善意。

「大陸」還是「中國」，確實茲事體大，但以「大陸」稱呼對岸不應該只是一種善意，也是法律事實和客觀現狀。就像馬英九前不久所說，「我從來不稱呼大陸為中國，我會稱中國大陸或大陸，絕不稱中國。因為中華民國也簡稱中國，如果稱對岸中國，那我是什麼呢」？對民進黨主席蔡英文來講，她可能暫時還說不出「九二共識」或者「一個中國」，甚至連「中國人」3個字都難以啟齒，但她可以在不同場合堅持以「中國大陸」稱呼對岸，或者像蔡政府第一任陸委會主委張小月和外長李大維一樣公開宣示：兩岸協定不是國際協定，兩岸關係不是外交關係。

(中國時報)