九二共識 蔡英文不會髮夾彎

2018年05月20日 04:10 中國時報 邵宗海

5月20日是蔡英文總統就職兩周年。去年，她並沒有發表就職周年演說，以目前狀況來看，蔡英文與一群政務官員在520之前紛紛發表對兩岸關係的談話，因此也應與往年一樣形成了慣例，不會在就職周年上發表演說。而且可以論定的是：她也不會再提「九二共識」。

也就是說，在進入她任內第3年之後，會持續與北京進行「沒有官方往來」的兩岸關係。但蔡英文也會基於「善意不變、不挑釁」的原則，希望維持目前不衝突的「現狀」。若期待她在兩岸政策有髮夾彎的突破，可能會失望。我們試以蔡英文與官員最近的談話，來印證這樣的評估。

第一，民進黨不會再提九二共識，因為蔡英文14日接受電台訪問時已經指出：「92會談是真的有會談，雙方各說各話也是事實，只是各方對事實有不同的解讀，不同的解讀是共同存在的。」

如果沒有突發的意外，「九二事實」應是蔡英文在任內向北京可以表達的底線。因為對比2016年的就識演說，蔡還可說：「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。」現在連「若干的共同認知與諒解」這段話都省略了。

而且不能忽視的是，陸委會主委陳明通5月17日與媒體茶敘時再度強調，「兩岸基礎建立在具法律約束力的憲法與兩岸條例，比建立在爭議不斷的九二共識上，更穩當務實。」陳明通是主管大陸事務官員，若他都可否定「九二共識」，如果不是秉承上意，應該不至如此說明。

第二，陳明通在17日有提及，將繼續「根據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務」；總統府祕書長陳菊也在17日與媒體茶敘時重申：「蔡總統的兩岸政策，從就職到現在為止，依《中華民國憲法》和兩岸條例，不挑釁的立場，從來沒有改變。」；加上亞太和平研究基金會董事長許信良在18日「港澳之友」座談會上更表示，「蔡總統以《中華民國憲法》和兩岸關係條例處理兩岸事務，沒有『兩個中國』問題，也沒有『台灣獨立』問題。」其實，蔡英文在2016年的就職演說上已經提過，但迄今為止，尚沒有見到北京對此說法有正面肯定的談話。

許信良認為，「這個立場蔡英文守之不易，大陸也必須了解這點。」這固然是實話，但是沒有「九二共識」或「一中框架」為前提，恐怕北京也難認可。

第三，向對岸持續表達善意，就是秉持蔡英文所說「善意不變、不挑釁、零意外」原則。所以，包括蔡英文在內台北高層官員，多以「中國大陸」稱呼對岸，國防部長嚴德發甚至說：「國軍不會為台獨而戰」。但善意背後也顯出另一種的強悍態度：蔡英文就說，雙方如何進一步強化溝通強度，大家必需要坐下來討論，但也必須符合對等及不預設政治前提。而陳明通更說：「善意非無止境退讓」。台北這樣原則與底線的鎖定，多少也折損了原先強調的「善意」。（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)