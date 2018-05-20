拋棄藍綠 全民該覺醒了

2018年05月20日 04:10 中國時報 吳建國

看到《中國時報》所做民調的結果，顯示台灣人民已對「藍綠惡鬥」厭惡至極，因而提出「無色覺醒」的號召，的確發人深省。本乎關心台灣的未來與前途，深感應是大家團結起來，在今年年底選舉中，全民發起「拒吃爛蘋果運動」的最佳時機，以選票來教訓這兩個辜負人民厚望的政黨。

今年元月13日蔣經國逝世30周年時，台灣人民自主掀起了一股懷念熱潮，感嘆「蔣經國之後再也沒有蔣經國」，這才是造成今日台灣經濟發展遲滯、民生凋敝的最大原因。

在過去30年中，藉口「民主化」與「本土化」，台灣的政治被政客建築在擴大矛盾、撕裂和諧的基礎上，終於演成「藍綠對立」、「統獨對立」、「族群對立」、「利益對立」的局面。凡事但問「顏色對不對」，不問「是非黑白」，如此倒行逆施的結果，台灣離世界越來越遙遠，與普世價值背道而馳，台灣社會已失去往日的純真，充滿了算計，毫無人性與人情味可言。

在一味假借「改革」之名，遂行「鬥爭」的粗暴行徑主導下，置社會安全與安定於不顧，令人寒心。「轉型正義」如此、「年金改革」如此，甚至連台大選個校長也是如此，荒腔走板，莫此為甚。連續幾天為了電信手機「499吃到飽方案」，政府首長對民眾冒著酷暑排隊申辦的慘狀，完全視若無睹，充分展現政府的無情與顢頇。

在兩岸關係上，蔡政府雖然口口聲聲要「維持現狀」，要「遵照《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的規定，來處理兩岸政策。」可是，蔡英文卻連「九二共識」都不願承認，賴清德還不斷放話自己是「務實的台獨工作者」，弄得兩岸關係嚴重倒退，兩岸情勢日趨緊張。在這種「內亂方興，外患不止」的惡劣狀況下，是台灣首先改變了現狀，台灣主動挑釁了兩岸關係的基礎與底線，結果引來斷交和大陸在台海軍演，受苦的還是台灣人民。執政者不但沒有悲天憫人的胸懷，反而還怪罪大陸當局，置人民身家財產於不顧。

綠營如此，藍營也是毫無作為，一心一意只想著拿回政權。這是台灣人民奮起自救的關鍵時刻，效法當年黨外人士發表「台灣人民自救宣言」的勇氣，就在年底的大選中，不要被只占選民人口比例6%的極少數國、民兩黨綁架，要走出自己的一條路，支持超越黨派，以人民利益優先的候選人。

台灣人民一定要拋棄藍綠，做自己的主人，現在正是「無色覺醒」的時候了！（作者為國立高雄科技大學前校長）

(中國時報)