總統也應依法行政

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中國時報
周士榆

近日台高院判決馬英九前總統因違反《通訊保障及監察法》等，處有期徒刑4月得易科罰金，有媒體未經查證，且刻意刊登台北地檢署檢察長室傳出3秒巨大歡呼聲等渲染性報導，激化不必要之社會對立。連深受法務部同仁所尊敬之前部長羅瑩雪，亦於5月17日在《中國時報》時論廣場投書〈司法干預總統職權 離譜〉乙文（下稱羅文），文中除將馬前總統經法官判決認定違法之行為誤解為「討論公務」外，亦提及北檢在處理馬前總統、管中閔、教育部長吳茂昆，以及北農總經理吳音寧等人案件之態度似有差異，然而事實真的是這樣嗎？

為免民眾繼續誤解司法而生不良觀感，實有必要逐一檢視羅文所評之內容。該文中稱：「卡管事件中，管中閔已因莫須有罪名赴檢方應訊多次…」事實上，管中閔迄今從未因該事件赴北檢應訊。

文中又稱：「吳茂昆被東華大學教授按鈴申告貪瀆。吳又涉嫌侵占東華大學之研究專利，事證明確。事發逾月，檢方一片靜悄悄，毫無動靜。」惟北檢早於107年4月底即成立專案小組，其後並派人赴花蓮調取相關資料，且已傳訊多位證人。

羅文稱：「台北農產公司總經理吳音寧公款購菜去向不明涉嫌貪汙，也沒見檢方有任何動作。」此案於107年5月13日始有民眾以電子郵件向北檢告發，北檢已依法分案偵辦。

羅文說：「馬前總統只不過在辦公室裡與兩位部屬討論公務及要部屬向長官報告，竟被判洩密有罪。」然依台高院106年度矚上易字第2號判決書所載，馬前總統係因洩漏特偵組偵查中司法監聽資料予依法無權知悉之人，違反《通訊保障及監察法》等，法院因而判決有罪。

後稱：「馬前總統也一再因『三中』案等被傳…依法行使緘默權，北檢連發5新聞稿斥責，強烈透露其掃興況味。」北檢尊重馬前總統行使緘默權，然為澄清馬前總統公開質疑及媒體不實評論，始發布2次新聞稿說明。故從上述說明可見，羅前部長對馬前總統之案情及北檢偵辦各案的進度均不甚了解，其陳述內容自與事實大相逕庭。

最後，北檢就偵查中刑事案件之立場，基於《刑事訴訟法》第245條第1項「偵查，不公開之」的規定，除依法令規定外，就偵查中事務不能對外公開。另對台高院之馬前總統判決內容表達尊重，而若干媒體渲染相關未經查證消息，致混淆社會大眾視聽，懇請羅前部長及各位先進明查，亦能深入瞭解判決之內容，以免再受有誤導。

（作者為台灣台北地方檢察署襄閱主任檢察官兼發言人）

(中國時報)

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