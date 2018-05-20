北市中山分局涉貪案 再羈押6人

台北市警中山分局員警包庇色情酒店案，台北地檢署指揮調查局北機站展開第3波搜索約談行動後，中山分局行政組巡官吳翊銘等6名現職、退休員警都被檢察官向台北地院聲請羈押禁見，法官19日全部裁准。本案目前遭羈押禁見官警已達10人，另有2名酒店業者，檢方不排除還有共犯，全案如滾雪球般擴大。
警政署昨日迅速對中山分局前後任分局長吳敬田、黃永志做出調職處分，強調風紀是警察機關的命脈，警察機關有公開、透明，接受檢驗的決心，藉此提醒各級主管需嚴加考核所屬，展現杜絕貪腐、整飭警紀的決心。
台北市警局則表示，發生員警風紀案雖然痛心，但也會配合調查。
官警、業者共12人遭押
6位羈押禁見官警，包括中山分局行政組巡官吳翊銘、台北市保安大隊小隊長曾紀勳、長安派出所警員楊智清、大理所副所長侯朝斌、台南市警局偵查佐顏子恩、退休警員馬國棟。
法官裁准羈押禁見理由，主要是認為6人涉犯貪汙治罪條例最輕判刑10年以上的收賄重罪，嫌疑重大，且平時都有使用通訊軟體與其他員警、共犯及證人聯絡，另涉案員警間的手機通訊軟體Line的對話紀錄有被刪除，顯有滅證、串證、逃亡之虞，應羈押禁見。
這起員警集體包庇貪汙案，源起2017年7月，北檢指揮移民署偵辦外籍女子賣淫案，搜索約談後接獲檢舉，指稱業者長期行賄轄區員警躲避查緝，於是指揮調查局偵辦。
抓賣淫揪出包庇貪汙
檢調發現，巫姓酒店業者，疑似從2001年起開始行賄官警，今年3月間展開第1波搜索約談後，聲押禁見中山分局中山一派出所前所長林崇成、中一所警員郜振傑、紀炳場、陳宏洲等4人，及酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮獲准；業者與員警的中間人鮑銘璞交保10萬元。
檢調查出，林崇成等官警涉嫌按月向轄區酒店「曉」收賄4萬元、逢年過節加碼至8萬，長達2年多，經勾稽查扣資料，懷疑中一所轄內的台式酒店「嘉麗寶」、會員制酒店「FAIR LADY」也買通員警護航性交易，經搜索2家酒店，查扣店內帳冊等資料，約談綽號「JO媽」的曾姓女老闆等業者及小姐查證。
本月17日搜索中山分局，檢方複訊吳翊銘等6位官警後全部聲押禁見，經律師閱卷等程序，法官直到18日傍晚6點半才開庭，迄昨日中午近11點40分，全部裁准羈押禁見。
(中國時報)