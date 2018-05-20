北市中山分局涉貪案 再羈押6人

2018年05月20日 04:10 中國時報 張孝義 、 林郁平 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

受到員警風紀案牽連，現任中山分局長黃永志遭警政署調職。（陳信翰攝）

檢調偵辦台北市中山警分局中一派出所員警包庇轄內酒店媒介性交易案，北機站搜索並約談行政組巡官吳翊銘（左）等6人。（陳君瑋攝）

台北市警中山分局員警包庇色情酒店案，台北地檢署指揮調查局北機站展開第3波搜索約談行動後，中山分局行政組巡官吳翊銘等6名現職、退休員警都被檢察官向台北地院聲請羈押禁見，法官19日全部裁准。本案目前遭羈押禁見官警已達10人，另有2名酒店業者，檢方不排除還有共犯，全案如滾雪球般擴大。

警政署昨日迅速對中山分局前後任分局長吳敬田、黃永志做出調職處分，強調風紀是警察機關的命脈，警察機關有公開、透明，接受檢驗的決心，藉此提醒各級主管需嚴加考核所屬，展現杜絕貪腐、整飭警紀的決心。

台北市警局則表示，發生員警風紀案雖然痛心，但也會配合調查。

官警、業者共12人遭押

6位羈押禁見官警，包括中山分局行政組巡官吳翊銘、台北市保安大隊小隊長曾紀勳、長安派出所警員楊智清、大理所副所長侯朝斌、台南市警局偵查佐顏子恩、退休警員馬國棟。

法官裁准羈押禁見理由，主要是認為6人涉犯貪汙治罪條例最輕判刑10年以上的收賄重罪，嫌疑重大，且平時都有使用通訊軟體與其他員警、共犯及證人聯絡，另涉案員警間的手機通訊軟體Line的對話紀錄有被刪除，顯有滅證、串證、逃亡之虞，應羈押禁見。

這起員警集體包庇貪汙案，源起2017年7月，北檢指揮移民署偵辦外籍女子賣淫案，搜索約談後接獲檢舉，指稱業者長期行賄轄區員警躲避查緝，於是指揮調查局偵辦。

抓賣淫揪出包庇貪汙

檢調發現，巫姓酒店業者，疑似從2001年起開始行賄官警，今年3月間展開第1波搜索約談後，聲押禁見中山分局中山一派出所前所長林崇成、中一所警員郜振傑、紀炳場、陳宏洲等4人，及酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮獲准；業者與員警的中間人鮑銘璞交保10萬元。

檢調查出，林崇成等官警涉嫌按月向轄區酒店「曉」收賄4萬元、逢年過節加碼至8萬，長達2年多，經勾稽查扣資料，懷疑中一所轄內的台式酒店「嘉麗寶」、會員制酒店「FAIR LADY」也買通員警護航性交易，經搜索2家酒店，查扣店內帳冊等資料，約談綽號「JO媽」的曾姓女老闆等業者及小姐查證。

本月17日搜索中山分局，檢方複訊吳翊銘等6位官警後全部聲押禁見，經律師閱卷等程序，法官直到18日傍晚6點半才開庭，迄昨日中午近11點40分，全部裁准羈押禁見。

(中國時報)