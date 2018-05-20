人事大風吹 前後分局長受牽連調職

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中國時報
／台北報導

中山分局爆發官警疑似包庇色情業者風紀弊案，警政署追究行政督導責任，19日將中山分局前任分局長、警政署保安組長吳敬田，改調保三總隊主任祕書；現任分局長黃永志，改調台中市警和平分局長，並將待日後偵審結果，追究其他相關人員行政及考監責任。

警政署昨日依照靖紀工作規定，迅速調整中山分局前後任分局長職務，連帶牽動一波高階警官人事異動；台北市警局中正二分局長楊哲昌，調任中山分局長；台中市警局第二分局長沈炳信調中正二分局長，統一在本月23日到職。警政署保安組長、台中分局長等職缺，將再討論調整。

警政署表示，依規定遭羈押人員，立即先予以停職處分，日後並會追究其他相關人員行政及考監責任。對部分員警涉入貪瀆包庇案件，深感痛心，並責由北市警局全力配合後續偵辦。

因此案延續時間長達10餘年，檢調將調離已久的官警全送辦，極為少見，中山分局昨獲知6人遭羈押禁見；分局長黃永志中箭落馬、遭調職懲處，甚至傳出將再約談歷任所長，讓全分局陷入一片低氣壓中，官警士氣大受打擊，基層私下更是議論紛紛。

北市警局表示，此次風紀案件是由去年7月，一路追溯至2001年，黃永志去年11月才接任，並非在他任內發生，但市長柯文哲非常重視此案，經與市警局長陳嘉昌討論後，為內部管理考量，端正警察風紀，因此發布人事調整，派令將在21日發布。

北市警局強調，將定期對現任員警管區進行調整，目前已更換26％警勤區、34%刑事責任區，未來會嚴加追究督導不周人員，並會要求主官簽署「廉政公約」，防止風紀案件發生。

(中國時報)

北市中山分局涉貪案 再羈押6人 傘兵四肢有反應 癱瘓風險降低

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