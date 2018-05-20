傘兵四肢有反應 癱瘓風險降低

2018年05月20日 04:10 中國時報 王文吉 、 鄭舲 ／綜合報導 ／綜合報導

跳傘墜地、奇蹟生還的陸軍航特部上兵秦良丰，在梧棲童綜合醫院全力搶救下，已可配合眨眼，四肢對疼痛也有反應，昏迷指數升到11分，家屬對此感到欣慰。秦母與秦的女友獲知意外，急赴廟宇求得平安符，由醫護人員放在病床邊，期盼奇蹟持續發生；秦交往3年多的女友，連續3天台中、高雄兩地奔波，前來探視，感情深厚。

童綜合醫院集結神經外科、胸腔外科、一般外科、泌尿外科、放射科、重症專科等醫師，在加護病房全力照護；秦媽媽在旁呼喚愛子，醫護人員觀察秦的肢體有微幅反應。

急診部主任吳肇鑫表示，秦的出血現象已停止，血壓恢復正常，生命跡象穩定，語言表達因插管無法評估，因此昏迷指數仍維持在11分；秦的身體非常強壯，肢體挫傷腫脹，用藥後1天就消腫，至於高位頸椎脊髓損傷，經藥物治療，感覺和運動功能持續改善，代表癱瘓風險逐漸降低，醫療團隊會盡全力照護。

秦父昨在軍醫局人員陪同下，北上瞭解軍方可提供的醫療資源是否更好；秦母則希望傷勢穩定後，能回高雄治療就近照顧。國防部長嚴德發表示，現在就是動用所有醫療資源協助秦良丰，希望他愈來愈好，也代表總統表示關心，逐步協助家屬。

嚴德發也說，目前訓練上還是一切正常，他也到特戰營，跟弟兄鼓勵加油，他們士氣都非常高昂，願意繼續執行任務，一切都沒有問題。

吳肇鑫指出，秦的恢復狀況雖然不錯，也有短暫拔除呼吸器，發現他已能些微「自主呼吸」，但仍需仰賴呼吸器，還插著胸管，家屬如打算轉院治療，最好在呼吸器及胸管移除後，估計要2到3周。

(中國時報)