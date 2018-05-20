印尼2漁工起口角互砍 推人落海

2018年05月20日 04:10 中國時報 林和生 、 洪安怡 ／連線報導 ／連線報導

琉球籍漁船「明滿祥38號」日前在關島東北方約530浬海域作業時，船上1名印尼籍漁工落海失蹤，船長調查發現，疑是2名印尼漁工發生爭執、拿刀互砍，其中一人將對方殺害再推入海中，海巡署獲報已派遣偉星艦與明船會合，預計23日抵達，將戒護肇事漁工返台接受調查。

漁業署副署長林國平說，第一時間掌握訊息後，立即要求案發現場附近其他漁船協助搜救，並通報國家搜救指揮中心轉知鄰近國家協助搜救及提供必要協助。漁業署指出，已請船長注意海上安全、安撫該名涉嫌漁工情緒，若有緊急狀況立即回報。

明滿祥38號船長辜坤城，18日傍晚向東港漁業電台通報，有名印尼籍漁工疑落海失蹤，當時在案發海域搜索遍尋不著，原以為是單純失足落海意外，不久後看到另名正在煮食的印尼漁工手上有明顯傷痕，直覺事情不單純，私下展開調查。

煮飯漁工後來坦承，稍早2人發生口角一言不和持刀互砍，被害漁工被刺後，他順勢將人推入海中，不確定是否死亡，船長第一時間就向漁業署通報。

按國際慣例，漁船須在漁工落水處原地搜尋3天，19日凌晨船東透過琉球區漁會總幹事蔡寶興向漁業署反映，涉案漁工情緒不穩，須由專人看顧，且此事件明顯是漁工喋血案件；加上船上僅船長及輪機長2名台籍幹部，其餘9人都是印尼籍漁工，擔心時間拉長可能難以掌握狀況，期盼能准予立即返航。

蔡寶興事後接到消息，海巡署已派遣偉星艦出發與明船會合，預計23日會抵達，屆時會將行凶漁工接駁至海巡艦艇，漁船也會跟著返航協助調查。不過因漁船油料不足，在安全考量下，不排除先駛進鄰近港口，目前持續與漁業署保持聯繫。

(中國時報)