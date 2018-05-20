安室奈美惠吻別 「大家要好好的哦」

2018年05月20日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

安室奈美惠演唱會有不少粉絲模仿她的經典造型，相當吸睛。（盧禕祺攝）

安室奈美惠「namie amuro Final Tour 2018 ～Finally～ in Asia」台北演唱會首場19日於台北小巨蛋登場，自從她在去年的沖繩演唱會上宣布引退消息、巡演行程曝光起，粉絲們經歷了數個月的門票爭奪，幸運購得門票的觀眾歡欣進入會場，數以百計無法入場的民眾，則聚集在小巨蛋內部安靜隔牆聆聽，怎麼樣都要陪天后走完演藝傳奇的最後一程。

場外自中午起就已聚集人潮，各種Cosplay安室奈美惠服裝的歌迷尤其吸睛，也有歌迷組舞蹈團在場外重現安室舞蹈。演唱會於晚上7點多開始，觀眾在開演前便喊起「奈美惠、奈美惠」，第一首歌曲〈Hero〉前奏響起時全場發出尖叫，安室奈美惠以悠揚歌聲開始序幕，全場熱烈跟著合唱歌曲中「喔喔喔」的部分；昨安室演唱了24首由粉絲票選出的經典歌曲。

台粉合唱〈Hero〉

在安室奈美惠演唱安可曲〈How Do You Feel Now?〉前，台灣粉絲們預先排定了等待她出場前大合唱〈Hero〉，會場滿溢感動與不捨。一向在演唱會上省話的安室語帶哽咽地說：「今天謝謝大家來參加演唱會，去年我宣布將在今年9月16日引退，真心地希望大家每一天都能充滿美好的音樂。對於最後能在這裡舉行演唱會，真的非常感謝。」

強忍淚水的安室奈美惠最後說：「25年來謝謝你們，最後我要以笑容向大家道別，大家一定要好好的哦！」下台前給了全場一個大大的飛吻，在熱烈掌聲中走下舞台。

(中國時報)