周董新曲5天吸750萬點擊

周杰倫新歌〈不愛我就拉倒〉雖歌詞備受討論，但點擊率衝高速度也相當快。

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中國時報
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周杰倫（周董）15日推出和好友彈頭合作的新單曲〈不愛我就拉倒〉，雖然歌詞一度引發網友爭論太過直白，但他大器回應：「有教育意義的教科書我都寫過了，為何不能來首輕鬆的歌呢？」老婆昆凌也聲援：「這是他的創意，創意是無價的。」

新歌MV在YouTube上線第一天就突破244萬點擊，至昨晚更邁入750萬，除了可能打破周董上首單曲〈等你下課〉10天破千萬的速度紀錄，也有望一圓他先前的願望：「新歌點閱可以超越〈告白氣球〉。」

方文山將再度合作

昨晚周董在大陸金華繼續完成「地表最強2」演唱會，而他在4個月內連續推出兩支單曲，他的好搭檔方文山昨也預告好消息，今年下半年將和周董再度攜手合作暌違已久的中國風單曲。

周董好友林書豪日前在自己的IG幫他宣傳打歌，搞笑把周董原先的帥氣中分頭宣傳照，修圖成自己的頭像，讓周董看了好氣又好笑，直呼：「我可以檢舉你嗎？」而林俊傑（JJ）也跟著大玩修圖，打趣說：「一直想換個髮型，卻又不敢，終於找個好榜樣了。」周董看了笑回：「怎麼那麼帥，下支MV可以也這樣嗎？」JJ則說：「可以，但我要帶著林書豪。」林書豪也湊熱鬧說：「我們要很多錢，不是免費的。」

(中國時報)

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