王琄教戲 撩慾不必扒衣

2018年05月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

楊麗音（左）在《偽婚男女》劇中和王琄的對手戲相當吸睛，2人把角色演得活靈活現。

楊麗音（左）和王琄近來較少在偶像劇演媽媽，楊麗音無奈笑說「因為我們比較貴啊」。（盧禕祺攝）

金鐘視后王琄、楊麗音是劇場出身的硬底子演員，最近她們和一票年輕演員一起演出故事工廠舞台劇《偽婚男女》，2人自嘲好像虎姑婆，不藏私地傳授舞台經驗過程很糾結，一度擔心年輕演員不能接受。王琄有時忍住不說，「怕有人自尊心強會排斥，也怕他們有壓力。」楊麗音則展露霸氣：「剛開始一定很苦，但他們賺到了，等於上免費的演員訓練班。」

日本男星福地祐介和唐振剛劇中是交往多年情侶，原本福地祐介詮釋的同志狀態及動作誇張，王琄指導他由內而外，「入戲後，角色就好看了」，首演後果然引起共鳴，有觀眾以為他是台灣人卻刻意學日本人說話，福地祐介有場穿內褲演出的戲，楊麗音爆料說，本來希望他穿大象圖案內褲，「可以娛樂一下我們這些大嬸」，討論後他穿大紅色內褲也滿適合。

獨到見解幫戲加分

王樂妍原本也有一場女女情慾戲，劇本中，2女的衣服快被剝光，王琄有獨到見解，「影像和劇場不同，劇場觀眾需要距離感，男男、女女的互動太親密、太裸露會讓觀眾閉起眼睛，加上看戲的觀眾有不同年齡層，所以我們就想有沒有可能走浪漫情節，前面是含蓄的調情，後面有不同感情層次，愈不直接愈撩觀眾，留給觀眾想像空間，讓每場戲都更細緻、加分。」

台詞要先感動自己

2人對每次演出全力以赴，並為角色做功課，楊麗音在《偽婚》把立委常常聲嘶力竭、擁抱群眾狀態演得傳神，台詞和肢體語言調整得更鏗鏘有力，她說塑造角色靈感來自陳菊；王琄演牧師娘，說話、走路方式也精心設計，她最後有場跪著禱告的戲，「台詞修到精簡動人，一定要先感動自己才能感動觀眾。」她為此看《聖經》故事，《聖經》則是戲裡「兒子」唐振剛送的。

接受兒女多元成家

她們螢幕上的媽媽形象深植人心，現實中55歲的楊麗音是3個孩子的媽，她自嘲在家是開明的貓媽，從不勉強孩子們做任何事，這次劇中女兒談女女戀，能接受兒女也多元成家？她說：「我可以接受啊，尊重他們。」透露曾偷偷觀察青春期的兒子，後來和導演老公討論「以後如果兒子在廁所，叫門叫不開的時候就不要理他，以前一直叫不開很氣，我後來才知道原來兒子長大了」。《偽婚男女》6月1日至3日將在台北國家戲劇院加演，購票詳洽兩廳院售票系統。

(中國時報)