2018年05月20日 04:10 中國時報 李承陽 報導

(設計畫面)

霹靂特展將從主角素還真的第一人稱視角出發。圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂布袋戲繼2013年首次推出「霹靂奇幻武俠世界～布袋戲藝術特展」之後，在邁入30而立之年，特別推出一檔全新製作的巡迴情境式主題特展「霹靂藝術科幻特展」，這次特展不同往年，特別將霹靂片場的情境作為展覽軸心，並佐以科技為表現手段，帶領遊客進入一個虛實互動全感官體驗的霹靂奇幻新境界。

展覽採一個線性時光回溯的內容規畫設計，從霹靂核心主角素還真作為第一人稱起始，回視整個霹靂30年的豪情萬丈與武林俠義，透過直觀式的手法，帶大家勇闖霹靂的時空與故事，在墜入霹靂異空間的同時，感受到霹靂布袋戲的傳承使命與創新精神。結合本土科技團隊、新銳設計師、與跨界台灣品牌產業，希望透過更大維度的合作與對話，帶出台灣傳統藝術的更多重可能性。

早鳥享獨家贈禮

展出的項目有6項：「天宙之間」大玩光雕臉譜，看霹靂偶像科技變臉；「琉璃仙境」看素還真橫空出世的場景，琉璃仙境實景首次曝光；「四大異數」，霹靂異數經典場景再現，奇幻懸空棋盤，考驗膽量、驚險對弈；「三十經典」，經典偶像見面會；「霹靂歷史」驚喜發現霹靂30年歷史；「魔吞新銳」，7位台灣新銳設計師聯手打造新魔吞十二宮迷幻新裝時尚秀。

早鳥票即日起開賣至27日，分單人、雙人、4人套票，不同早鳥套票有不同獨家贈禮，贈品一律於開展後至現場兌換。

(中國時報)