霹靂特展看酷炫科技

特展掃一掃

友善列印
中國時報
報導
(設計畫面)
霹靂特展將從主角素還真的第一人稱視角出發。圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂布袋戲繼2013年首次推出「霹靂奇幻武俠世界～布袋戲藝術特展」之後，在邁入30而立之年，特別推出一檔全新製作的巡迴情境式主題特展「霹靂藝術科幻特展」，這次特展不同往年，特別將霹靂片場的情境作為展覽軸心，並佐以科技為表現手段，帶領遊客進入一個虛實互動全感官體驗的霹靂奇幻新境界。

展覽採一個線性時光回溯的內容規畫設計，從霹靂核心主角素還真作為第一人稱起始，回視整個霹靂30年的豪情萬丈與武林俠義，透過直觀式的手法，帶大家勇闖霹靂的時空與故事，在墜入霹靂異空間的同時，感受到霹靂布袋戲的傳承使命與創新精神。結合本土科技團隊、新銳設計師、與跨界台灣品牌產業，希望透過更大維度的合作與對話，帶出台灣傳統藝術的更多重可能性。

早鳥享獨家贈禮

展出的項目有6項：「天宙之間」大玩光雕臉譜，看霹靂偶像科技變臉；「琉璃仙境」看素還真橫空出世的場景，琉璃仙境實景首次曝光；「四大異數」，霹靂異數經典場景再現，奇幻懸空棋盤，考驗膽量、驚險對弈；「三十經典」，經典偶像見面會；「霹靂歷史」驚喜發現霹靂30年歷史；「魔吞新銳」，7位台灣新銳設計師聯手打造新魔吞十二宮迷幻新裝時尚秀。

早鳥票即日起開賣至27日，分單人、雙人、4人套票，不同早鳥套票有不同獨家贈禮，贈品一律於開展後至現場兌換。

(中國時報)

王琄教戲 撩慾不必扒衣 青陽創戰龍無慾破謎團

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。