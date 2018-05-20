青陽創戰龍無慾破謎團

2018年05月20日 04:10 中國時報 李承陽 ）

為報皇儒之仇，淒城單槍匹馬，前來挑戰八歧邪神。面對天下無敵的威能，淒城刀劍齊出，搭配皇天之行，強發三招。無奈眼前文風不動，邪神單手輕舉，淒城功體盡廢，萬分危急，邪神招降淒城，只要你願意祈求，連皇儒也能復活。面對邪神的恩典，淒城做出了驚人的舉動。而在易法商城埋伏的談無慾，準備揭穿真相之際，背後一道末日威能壓迫，百煉天尊口中的末世主，究竟是誰？

順利解救俠儒的帝龍胤，看著俠儒，想起皇儒與御鈞衡之死，到底這樣的不捨與正義，是君奉天鬼魄的影響，還是屬於帝龍胤真實的本性？俠儒眼見帝龍胤，相信這樣的英雄相惜，乃是帝龍胤本身存在的性格，此時雲忘歸前來，要帶帝龍胤去認識玉離經。帝龍胤鬼魄躁動，瞬間陷入狂亂，此時再遇三大戰慄要殺雲忘歸，戰火爆發。

一頁書、青陽子、劍子仙跡、照世明燈，眾人齊聚，集合所有人的心血，喚醒無敵戰龍。最後的要素，竟是九變妖媸殘存的妖力，而在此時，戰龍覺醒。接天頂之上，章仇無敵遞補淒城，莫召奴集合各大高手，無奈，八歧邪神竟接獲情報而來，以一敵八，究竟中原真正的叛徒是誰？而在決戰之地，天跡對決神愆，就在此時，一道令人懷念的身影，緩步而來。

欲知一連串精彩結果，請繼續收看黃文擇布袋戲，《霹靂天命之戰禍邪神》第二部第41章：死路，第42章：無敵戰龍。

(中國時報)