神旺大飯店早餐499吃到飽

2018年05月20日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

4人同行入住台北趣淘漫旅「逗陣客房」，每晚4999元起。（台北趣淘漫旅提供）

各大電信業者以499吃到飽方案，在網路上造成話題性，台北神旺大飯店、台北趣淘漫旅緊扣新聞熱題，即日起至31日止，推出499元專案為小資族省荷包。

神旺大飯店伯品廊西餐廳推出「499早餐吃到飽」方案，不限平假日，於上午6點半至8點半前往用餐，享2人同行499元優惠價，每日限量10組（服務費依原價另計）。同場加映伯品廊為吸引家庭客，凡110公分以下孩童來館可免費用餐；活動期間非住宿旅客亦適用此優惠專案。

自助吧檯提供各式特色料理，包括代表台灣風味的清粥小菜、擔仔麵等，由廚師現場製作美味擔仔麵，彈牙麵體搭配高湯與肉燥點綴，可依個人喜好加入油蔥酥、蒜泥、烏醋等調味料，讓人大呼過癮。沙拉區則準備時令蔬果供消費者取用，搭配主廚特調醬汁享用滋味一絕。喜愛麵包饕客不可錯過館內「普諾麵包坊」自製手工麵包，甜鹹風味麵包一應俱全，滋味迷人。

趣淘漫旅也推499方案

台北趣淘漫旅祭出「大家庭方案499免排隊吃到飽」住房專案搶客，4人同行入住逗陣客房每晚4999元起（原價5800元），加價499元即贈板橋凱撒自助吃到飽早餐4客（原價2860元），折扣下殺63折優惠。

(中國時報)