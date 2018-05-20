張瓊姿忘不了 媽媽的油煙味

2018年05月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

張瓊姿（中）被女兒郭思瑜（左）和郭思維逗得張著嘴笑開懷。（粘耿豪攝）

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

張瓊姿日前帶著2個寶貝女兒郭思瑜、郭思維一起接受「旺旺孝親獎」活動專訪，她說爸爸受日本教育，在男尊女卑的年代，媽媽都是無聲角色，爸爸年輕時，事業做得很好，有時應酬醉酒回家，媽媽多說了幾句，爸爸便生氣暴怒，管教女兒也是鐵腕政策，「爸爸打小孩打很凶，可是他有句名言是『從來不打女人』，所以他根本把我們當男孩子打。」

張瓊姿說，爸爸管教嚴格，小時候放學10分鐘內沒到家就要罰跪，補習結束半小時內沒到家就罰站，爸爸有偏愛哪個女兒？「有啊，我大姊（張瓊玲），因為第1個孩子一定特別寵，我們其他姊妹永遠記得爸爸對我們很凶，不是打就是罵、罰跪、罰站，只有姊姊記得爸爸非常慈愛，會當馬讓她騎在身上，姊妹們曾對大姊說『怎麼我們都沒這段記憶，只有妳有』。」

母親張羅飯菜

張瓊姿直到念五專仍有門禁，那時候已經愛玩又愛漂亮，有次晚回家，被爸爸打到大腿整片瘀青，相較於爸爸的嚴格，媽媽對女兒疼惜多了。張家6女1男，在她印象中，因家裡孩子多，親戚的小孩為了學區會住她們家，因為下課時間不一樣，誰回來就煮一餐讓他們吃完再補習，媽媽總是在廚房裡忙碌著，那伴隨媽媽的油煙味，也深深烙印在她記憶裡。

她哽咽說：「其實我一直很想寫篇文章給媽媽，記得小時候，媽媽一直做家務，那時候年紀小不懂事，我跟媽媽說『媽媽妳摺過得衣服都有油煙味』，長大之後，我才發覺自己怎麼可以這樣嫌棄媽媽。」張瓊姿有個弟弟，但40多歲病故，一直是鐵漢的張爸爸白髮人送黑髮人，傷心過度下中風又摔倒，反而80歲的媽媽堅強面對人生變故，一肩扛起家裡大小事。

遺傳雙親身材

張家6姊妹遺傳媽媽腿長胸大好身材，加上有180公分優良基因的爸爸，姊妹各個高顏值，張瓊姿在家排老三，老大張瓊玲是貴婦，妹妹張瓊瑤是歌手，90歲的張媽媽身體健朗，每年還能跟女兒到日本玩樂，也常和自己姊妹吃飯、打麻將，張瓊姿常對媽媽貼心說：「妳好好玩，輸的都算我的。」讓媽媽笑得合不攏嘴，「媽媽不太讓我們擔心，這是做子女最大幸福。」

(中國時報)