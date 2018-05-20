張瓊姿一張小紙條遞溫情

2018年05月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

張瓊姿家有虎爸，她說小時候爸爸很少跟她們談心，媽媽一直忙家務，不太關心她們在學校或生活中的事，她自我期許將來當媽後，一定要和孩子非常親近，「我想要知道她們心裡想什麼、想知道她們發生的事，因為我們長大的過程都會遇到過不去的事，我希望孩子在成長過程遇到挫折、困難，我可以在身邊陪著，讓她們知道她們不孤單。」

她感激媽媽對這群兒女用心付出，也因為這份感激，讓她更想給她的女兒更多的愛。張瓊姿生活中喜歡寫紙條給2個女兒郭思瑜、郭思維傳遞情感，郭思瑜最記得考學測那年，一早清晨就收到媽媽寫了替她加油打氣的紙條；郭思維曾在餐袋內發現有蒸餃，裡頭也有紙條寫著「媽媽的愛，上學加油」，小小舉動卻是滿滿的母愛，常讓女兒們莫名感動。

郭思瑜說，有次跌倒腳傷破皮，剛好隔天和媽媽搭遊輪去歐洲，媽媽怕她破傷風，不斷跟導遊請求靠岸買藥，「那時候人生地不熟，看她很拚命幫我找藥，明明就一個小傷口，但對她來說，好像我腿斷了。」張瓊姿在一旁接話：「那時候在船上本來要借輪椅了。」2個女兒吐槽她好浮誇。媽媽私下愛管大小事？郭思瑜說，她不管學業但管身體、規矩和生活細節。

張瓊姿和女兒相處像是無話不談的朋友，但郭思瑜國中時有段叛逆期，張瓊姿常被氣哭，郭思瑜說：「我也不知道為什麼叛逆，那時候就覺得全世界都跟我作對，我就要跟全世界作對，現在想想超白痴的，超浪費時間，也傷害了愛我的人。」有次母女吵完架，郭思瑜氣沖沖離家出走，身上沒帶手機、沒帶錢，跑到家教老師家吃完餃子，然後又走回家。

(中國時報)