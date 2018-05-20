郭泰源住院2千金服侍不孤單

2018年05月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

56歲的郭泰源曾經歷2場大病，17年前得肝癌，當時2個女兒還小，去年他罹患下咽癌，念大學、高中的2個女兒貼心陪伴，郭思瑜說，「很多話講出來就沒了，所以很多時候我們也用卡片或信寫下來，那時候爸爸在病房裡，我和妹妹每天寫一封放他床邊，讓他起床時可以看。」1年過去，郭泰源現在定期追蹤，持續抗癌，妻女的陪伴是他最好的良藥。

郭思瑜說，郭泰源生病期間，她和媽媽、妹妹輪流到醫院照顧，「爸爸身上有傷口，所以大部分我們講、他聽，陪他度過低潮，最重要是他自己的心情，痛苦是他承受，做治療時盡量不讓他覺得孤單，我們能做的只有陪伴。」郭思維笑稱，爸爸病情穩定可以下床時，會陪他去醫院地下室買他喜歡吃的麵包，姊妹倆每天陪他買，「那時候我和姊姊每天吃，胖超多的。」

郭泰源廚藝不錯，曾想養胖女兒，心想說不定就可以讓女兒晚點嫁出去，郭思瑜曾對郭泰源撒嬌：「沒人要我，我就一輩子賴著你，結果爸爸就說『我不要』。」郭思維笑虧爸爸心情矛盾，「他有時候會問怎麼都沒交男朋友，是不是沒人要妳？」父女互動逗趣。找男友要以爸爸為範本？郭思瑜大器說：「不可以這樣想，不然永遠找不到男人，有這種標準就給別人壓力。」

郭泰源和張瓊姿是雙魚座，2個女兒都是射手座，縱橫體壇30多年的他，在棒球場上常是一張冷酷又滄桑的臉，鏡頭前的硬漢，回到家面對女兒才有柔情的一面。郭思瑜透露，郭泰源最近申請了Instagram帳號，她和妹妹不相信怎麼會有寫著「郭泰源」名字的帳號追蹤她們，以為爸爸名字被冒用，回家一問才知道是本尊沒錯，讓姊妹倆好意外。

談起孝道，郭思維曾貼心的許下未來想幫爸爸成立一支棒球隊，結果被爸爸打槍「妳去做夢」，郭思瑜則說：「以後想買個百貨公司，拜託媽媽不要再找我們逛街了。」她認為孝順無止盡，「我想從來不會有人說我孝順百分百了，因為爸爸生病，不舒服的時候脾氣比較差，我們就會包容他一些負能量，媽媽要的則是理解體諒，她拍戲忙，有空回來，我們一定在家陪伴，我們現在能做的就是這些。」張瓊姿在旁笑說：「其實我滿缺的，妳們趕快去打工吧。」

(中國時報)