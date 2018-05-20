夏姿創辦人兼設計師王陳彩霞：不挑剔無法出類拔萃

2018年05月20日 04:10 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長） 撰文潘鈺楨

王陳彩霞創立品牌采采食茶文化，打造具台灣文化的伴手禮。（樂時尚提供）

王陳彩霞認為想成功，最基礎的是熱情，「把事做好了，名自然就來了。」（粘耿豪攝）

溫筱鴻（左）、王陳彩霞（右）。（粘耿豪攝）

夏姿曾在35周年發行《SHIATZY CHEN品牌書》。（樂時尚提供）

台灣時尚精品SHIATZY CHEN夏姿·陳今年邁入40周年，我與創辦人兼設計師王陳彩霞（以下簡稱陳姊）竟不知不覺相識27年，見證了夏姿許多關鍵時刻與重大突破，像2003年上海精品店開幕、2004年在國立故宮博物院的至善園發表春夏新裝、2008年首度在巴黎時裝周登場、2013年以第一個亞洲時尚品牌參加坎城影展amfAR慈善晚宴、2016年在101觀景台發表101套春夏新裝。但陳姊不認為40年是件多了不起的事，因未來還有很多個40年，她說：「數字不是重點，公司要壯大、愈來愈進步才有用。」

還記得35周年，全球精品書籍最高指標之一的出版社ASSOULINE替夏姿發行了《SHIATZY CHEN品牌書》，40周年也有紀念活動吧？陳姊笑而不答：「當然有，我先不能說！」Giorgio Armani於40周年時，在米蘭打造Armani／Silos博物館，被譽為東方的「Coco Chanel」的夏姿，會不會也有博物館呢？果然，陳姊點了點頭：「嗯，有這個想法。」

夏姿40年 越來越年輕

40歲的夏姿並未陷入中年危機，反倒愈來愈年輕，不僅推出副線年輕系列Leisure Line，還是大中華地區唯一與迪士尼合作的精品品牌。能玩出這麼多新花樣，全因陳姊對時尚始終保有熱忱，對外求新求變，對內重視商品質感。她觀察世界百年品牌，幾乎都有好工廠、好工匠，才能維持穩定品質，這是很多新興工廠缺乏的，「這幾年來來去去的人很多，但還是要不斷栽培新人，企業要育才、培才、留才，要有老中青三代才行。」

陳姊承認，時尚產業很燒錢，即使貴為國際品牌創始人，她到現在還是能省則省，「前幾年出國都還在坐經濟艙，我們家人都很省，因為錢不是拿來亂花的。」不只節儉，她也自我要求甚高。生活看似心心念念全是流行與時尚，但讓她時時刻刻不鬆懈的，是「檢討」這件事：「尤其是參加時裝周，每一季都都覺得自己有不足的地方，檢討自己哪裡做不好，但下一次問題還是來了，因為又有不同的問題！」

不怕問題 手指頭指自己

她不怕看到問題。好比第一次踏上巴黎時裝周舞台，確實砸了不少錢，她回憶：「當時我什麼都不怕，也什麼都怕。第一次好像被斬了，秀場花很多錢，不知道哪裡該省，談價錢方面也花很多冤枉錢。」但她認為每個經歷都是經驗，隨著登台次數增加，她學會挑選適合的合作對象。好比商品滯銷，她會親自去倉庫看貨，調查原因：「看一看會發現，滯銷是有道理的！」而看到問題以後，她最不喜歡「手指頭都指向別人」，認為手指頭該指向自己，所以公司內部開會，若部門間互相推卸責任，一定會被她教訓一頓。

另外就是采采食茶文化（cha cha the）品牌的創立。最早因為孩子結婚，她想打造具台灣文化的伴手禮，決定發展茶店，打造全方位現代東方精緻生活方式。在她印象中，每每談到茶，多數人想到的是日本茶道文化、英式古典下午茶，但沒有人會想到有千年歷史的中國茶藝，「年輕人排斥自己的文化，所以想讓茶文化更接近年輕人、接近現代、更國際化。」

第一家cha cha the開在復興南路上，陳姊請來4位國際級大師打造，坦言隔行如隔山，不僅挑選茶葉，茶壺、茶具全都要全新設計與開模，「經過很多很累的過程！」然而cha cha the打出名號後，她發現許多店家直接「參考」她的設計，但她不生氣，反而自信說：「沒有關係，至少我們提升了台灣伴手禮的包裝跟氣質。有創意的人，每一季都會有新的點子！」

勉勵學子 對自己負責

陳姊正面、積極的人生態度，值得年輕人參考。畢業季將至，每年有3800位設計科系學生畢業，很多年輕人或許茫然、或許摩拳霍霍想創一番事業，對此她勉勵學子：「我常跟我兒子說，認識很多人沒有用，要讓很多人認識你才有用。」她認為想成功，最基礎的是「熱情」，「把事做好了，名自然就來了。」再來還要有「負責」與「誠信」，她當年從接訂製單、做衣寄賣，後來開了間小店，到現在經營世界上百據點的夏姿，她秉持的是對自己負責，也對產品負責，「不負責任的話就不夠資格做精品！」

營運國際品牌絕對不是簡單的事，箇中滋味非常人所能想像。陳姊告訴我，說沒壓力是騙人的，說脾氣很好也是騙人的，但只要公私分得清楚，生活沒那麼難，「我跟員工私下就像朋友，可是一旦工作，講求速度與效率，我挑剔的眼光就出來了，挑剔每一件作品，也挑剔自己。」她認為不懂得挑剔，作品就無法出類拔萃，「別人用那樣的錢買我們的東西，我們要負責，要有良心、良知，做出來東西的才有價值感跟永久性。」

夏姿打造的時尚是經典，歷久彌新，我拜託陳姊一定要繼續做下去，陳姊一如初衷地告訴我，將華人文化發揚到全世界，是她一生使命，「我的人生沒有什麼大志，就是每一個階段都要做好、做滿，自然會有更遠大的機會出現。」陳姊說，人的一生只能做好一件事，她沒什麼了不起，只是特別努力、特別耐煩地單純當好一個設計師。她感恩滿足地說：「上帝也是很眷顧我，讓我每一個階段都慢慢敞開，我很幸運，能做喜歡的行業跟事情，人不能太貪心！」

(中國時報)