崔子格揪粉絲Call out媽媽

2018年05月20日 04:10 中國時報 報導林彥君

崔子格舉辦簽名會，幫粉絲在專輯上簽名。

大陸歌手崔子格「影視金曲演唱會」—寧波站，日前圓滿結束。因演唱會當天恰巧碰到母親節，她在台上向母親深情表白：「感謝媽媽對我的關心、培養和愛，因為有媽媽對我的細心教導，才有今天站在鎂光燈下，向大家演唱的崔子格。」她還建議現場的粉絲打電話向媽媽說句「我愛你」，也邀粉絲一起唱周杰倫〈聽媽媽的話〉給媽媽聽。

剛開始粉絲各個害羞的拿出電話，但電話撥出後，從原本不好意思的神情，和媽媽講到哽咽哭了出來，「或許有太多、太多的感謝未曾表達過，但這一刻，所有的情緒因為環境氛圍的營造下，全都爆發出來。」

她的演唱會從北京站開始，接著到邯鄲站，再到寧波站，她表示受到熱情粉絲支持，讓她相當感動，同時也收穫滿滿，她表示：「感動來自於粉絲的追隨，回想過去的努力及粉絲對她的愛。」嘉賓為著名音樂人崔恕，實力派歌手魯士郎、劉雨潼等組成，劉雨潼也在演唱會上為母親獻唱魯士郎〈高手高手高高手〉，聽完全場沸騰。

唱完辦簽名會

演唱會以崔子格成長的三個篇章為主線，貫穿整場演唱會，將崔子格從幼時憧憬的夢想到實現，濃縮到幾分鐘的影片中，她在演唱上演唱《記憶中的往事》、《秦時麗人明月心》、《將軍在上》、《太子妃升職記》、《幸福像花兒一樣》、《錦繡未央》等戲劇名曲。

演唱會結束後，現場也販售戲劇《將軍在上》、《秦時麗人明月心》原聲唱片，崔子格也舉辦簽名會，她的個人專輯《最好的自己》、《你無法叫醒一個裝睡的人》也在現場熱賣。

(中國時報)