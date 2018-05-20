裕隆日產創新風雲賞 東華大學師生奪冠

2018年05月20日 04:10 中國時報 報導王儒哲

李振成總經理於頒獎典禮表示，裕隆日產於2003年成立後，即+以成為「產品創新」與「服務創新」的標竿企業為願景，重視企業社會責任，秉持培育汽車產業優秀人才的理念，2005年起舉辦首屆「裕隆日產汽車創新風雲賞」活動，連續13年投入資源深耕創新教育，共有近6000位年輕人在這個夢想舞台上盡情展現創新能量。 展間行銷夯議題 本屆競賽主題呼應汽車銷售服務業最夯的「展間行銷」議題，把每位參賽者當成未來的顧客，鼓勵顧客說出需求、發揮大膽前瞻創意，創造更加貼心的NISSAN展間與服務，更希望藉此活動拋磚引玉，促使各界更加重視創新教育，為產業培育更多優秀新血，提升台灣競爭力。決選活動邀集來自日本日產汽車、裕隆日產、資深建築師與專業表演者等專家組成評審團隊，評選出最能充分演繹設計主題的參賽作品。 創新講座破百場 為實踐企業社會責任，裕隆日產自2005年起投入近新台幣5000萬經費，連續舉辦9屆創新風雲賞活動，累積近2300組隊伍參與，參賽人數高達6000人，裕隆日產更主動巡迴全國大專院校，迄今已舉辦破百場NISSAN創新講座暨說明會，邀請裕隆日產專業主管分享NISSAN最新車輛技術與設計，創新品牌體驗及行銷案例，累積參與人次超過2萬人，進一步推廣創新行銷教育，為產業培育更多優秀年輕人才。

「2017-2018裕隆日產汽車創新風雲賞」挑戰全國青年學子的創意想像，已於17日舉行決選暨頒獎典禮，全新競賽題目NISSAN “NEXT” Showroom，想像走入2023年的NISSAN展間，發想次世代創新「展間行銷」。本屆賽事計有來自全國各大專院校逾110組師生報名參賽，共10組優秀團隊進入決選，角逐金賞大獎NISSAN ALL NEW LIVINA一輛，最終由國立東華大學師生所組成的牛三寶隊拔得頭籌，作品充分展現未來展間的獨特創意與內涵，獲得評審專家一致肯定。

(中國時報)