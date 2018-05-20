忠清南道韓國物產展遠百登場

JUICY巧克力香蕉牛奶推薦價，中杯45元，大杯85元。　圖片提供板橋大遠百

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中國時報
報導王儒哲
朴寶劍、李昇基代言Pelicana無骨炸雞，原價299元，特價269元。　圖片提供板橋大遠百
韓國農水產流通公社台北辦事處全柳玹所長（左三）、遠東百貨林彰豐副總經理（右三）、劉志成副總經理（左二），與韓華國際股份有限公司李秉權社長（右起）、遠東百貨陳佑任協理、韓國名廚孫榮，手持亮點商品，揭開序幕。　圖片提供板橋大遠百

近年韓流席捲全球，不管是韓流明星、韓式綜藝、旅遊美食及物產皆受到台灣民眾熱烈追尋。Mega City板橋大遠百即日起至5月21日於7樓活動中心推出為期12天、高達300坪面積的「忠清南道韓國物產展」，現場有道地韓國物產及美味熟食，搶攻夏日美食一席之地。

板橋大遠百「忠清南道韓國物產展」香氣四溢，不論是新鮮現打果汁，還是原汁原味的韓式熟食，都叫人欲罷不能。韓國洋釀炸雞始祖Pelicana初登場，全球擁有超過2000家分店，金黃酥脆的外衣配上飽滿多汁的扎實雞肉，Pelicana洋釀炸雞讓人垂涎欲滴。無骨炸雞的鮮嫩雞肉搭配脆皮麵衣，原價299元，特價269元；搭配洋釀、蒜味、辣惡魔、辣洋釀等經典獨家醬料，均一價49元。

韓國人氣最高的第一大鮮果汁店JUICY，用天然的水果呈現出韓國最道地的果汁好滋味，巧克力香蕉牛奶推薦價45元、火龍果香蕉牛奶推薦價55元。此次參展，就是要搭上台灣的炎炎夏日，給消費者補充水分、補充維他命，來點韓式清爽果汁！

板橋大遠百特別推薦幾款特色必買伴手禮，花泉奶昔高營養價值同時也低卡路里，每瓶119元，任3瓶特價300元。花泉茶球系列茶球膠囊設計輕巧又好攜帶，每盒269元，任4盒特價1000元。號稱全球第二辣的三養火辣雞麵系列商品，此次特別引進升級限定版，粉色包裝的「莫札瑞拉起司白醬辣雞麵」原價每袋289元，特價4袋799元。

(中國時報)

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