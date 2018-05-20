職探SHOW未來 看展摸索潛力

職探SHOW未來 看展摸索潛力

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中國時報
報導謝曼婷

新北市「職探SHOW未來：CHOICE─新北市職業試探暨體驗教育中心成果發表活動」5月2日正式開幕，以主題館、工業類、商業類、農業類、家事類、海事水產類與藝術類7個場館呈現。新北市朱立倫市長親自出席參與開幕典禮，並現場實際與大觀國小學生體驗新聞播報實務工作製作流程，搭配導播、場記等職業角色扮演，讓學生興奮不已。

「在地就學」與「技職教育」是新北市最重要的二大政策，透過技職教育更能彰顯台灣的競爭能力，所以培育未來業界所需的技職人才一直是新北市的目標。技職教育必須從小扎根及提早試探，新北領先全國將技職教育向下延伸至國小，自104年起，陸續成立不同職業類群的職業試探暨體驗教育中心，107年4月27日正式完成本市九大分區15所職探中心，提供6大類15群之完整職業試探課程，中心數為全國最多，所包含的職業類群更是全面且完整，是新北市職業試探教育一個重大的里程碑！

收錄6類240種工作

新北市職業試探暨體驗教育中心不僅硬體的建置領先全國，並已編撰《新北市國民小學職業試探暨體驗教育課程架構》作為國小職業試探發展之依據，進而提供《新北市國民小學職業試探暨體驗教育教學設計教師手冊》等系統化之教材，帶領學童進入工作世界的天地。活動當天也正式發布收錄6大類240種工作，深具實用性之「職業工作指南」電子書，規畫編撰系列性軟體課程教材，獨創全國之先，提供國小階段融入職業試探教育之重要依據。

參加體驗限量贈禮

教育局表示107年5月2日起至24日於新北市政府一樓大廳舉辦「職探SHOW未來：CHOICE－新北市職業試探暨體驗教育中心成果發表活動」，現場完整介紹本市15所職業試探暨體驗教育中心，活動期間特別邀請偏鄉國小學生進行體驗之外，平日也開放民眾免費參加職業試探相關體驗課程，參與活動還可獲得限量禮品。

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(中國時報)

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