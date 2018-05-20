光譜計畫前進澎湖桃園關懷學子

2018年05月20日 04:10 中國時報 報導鄧盛宇

第三屆光譜計畫已於2018年3月正式開跑，總計共40多隊報名，各類校系背景多元，競爭相當激烈。光譜計畫針對「不山不市學區」，不在山上也不近市區且少有公益資源的地區進行關懷，透過光譜計畫營隊活動和大學青年的熱情，幫助不山不市地區的學子能夠開拓人生視野。

今年選定澎湖地區及桃園平鎮工業區旁的東安國中進行關懷，兩地都有「不山不市」的特質且需要公益資源的投入。5月9日、11日進行提案決選，以「國際觀光」、「地方特色連結」、「學生需求」及「公益關懷」等元素為主軸，挑出2組優秀隊伍於暑假7月在澎湖、桃園兩地執行營隊活動。

在眾多提案評比中，澎湖地區由國立澎湖科技大學C.K.研究室以豐富的營隊籌辦經驗脫穎而出，團隊成員來自澎科大觀光休閒系碩士班及海洋遊憩系的學生，他們以豐富的營隊籌辦經驗結合澎湖在地觀光資源、水上活動規畫，以及澎湖科大專業人才、設備完善的環境，籌畫貼近在地學子所需的觀光公益營隊。

而桃園東安國中，則由去年冠軍銘傳大學旅遊創新實驗社二連霸，在上一屆學長姊的經驗傳承下，並對桃園在地的觀光資源深入了解，提出更為完備且具執行性的營隊規畫，使他們在眾多提案之中閃耀光芒，以全面性的企畫考量獲得評審青睞，成為今年的執行隊伍，並各獲得獎勵金10萬元。

(中國時報)