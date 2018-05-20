《聲命之歌》波伽利成名之路

2018年05月20日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

托比賽巴斯汀（右）與安東尼奧班德拉斯都在電影大展歌喉。（采昌提供）

電影《波伽利：聲命之歌》以第3人稱敘事方式，透過男孩「阿莫斯」視角，描述「跨界歌王」安德烈波伽利（Andrea Bocelli）成名前的人生際遇。對於自己的故事躍上大銀幕，安德烈感到難以形容，表示有幾場戲他是在場的，「雖然不敢說參與，但我在場的時候，那種感受到現在還生動伴隨著我。」

安德烈今年即將邁入60歲，是否有退休打算？他無法給個明確答案：「因為我盡可能不預先規畫，48小時以後的事我都不知道！」他縱橫歌壇多年，從帕華洛帝（Pavarotti）、席琳狄翁（Celine Dion），到紅髮艾德（Ed Sheeran），與各種音樂風格的大咖合作過，被問如何做到讓全世界都愛戴？他謙虛說：「我從來不去想這個問題，因為我相信我的聲音是上天給的禮物，你不會去問天為什麼給你禮物的。」

恩師嚴教 終獲賞識

電影描述阿莫斯（托比賽巴斯汀飾演）生來就擁有美妙嗓音，卻因先天性眼疾，視力微弱到僅能看見光線的明暗，也讓他在童年時期經歷無數次手術，並進入盲人學校學習點字，他因學校一場足球比賽發生意外完全失明，從此世界變成一片黑暗。阿莫斯在恩師（安東尼奧班德拉斯飾演）嚴厲指導之下，歌唱技巧不斷提升與突破，經過長時間的低潮與沉潛，終於獲得義大利國寶級搖滾明星蘇奇洛賞識，親自邀他同台獻唱。此後他朝著史上最成功的跨界男高音之路邁進。電影25日在台上映。

(中國時報)