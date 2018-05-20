波伽利音樂夢愈挫愈勇席琳狄翁盛讚上帝的歌聲

2018年05月20日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

電影《波伽利：聲命之歌》根據安德烈波伽利（Andrea Bocelli）自傳改編，安德烈為此親自演唱電影裡的動人名曲，唱出他在人生路上的信念。他曾說：「絕不要失去樂觀期待未來的能力，要培養對自己的信心，更重要的是，要培養對別人的信心。人生最美妙的一切，都要靠這些特質才能享有。」

波伽利從小患有先天性青光眼，12歲因運動意外完全失明，並不顧家人期望，放棄法律事業，轉而追求夢想中的歌唱藝術。他不斷向唱片公司毛遂自薦，卻始終石沉大海，只好在酒吧彈琴唱歌維生。

此時的他，也曾自認前途茫茫、放浪形骸，但從未放棄音樂夢想，努力精進琴藝與歌藝，終於在1994年參加義大利聖雷莫音樂節全國新人歌唱大賽獲獎，嶄露頭角。

安德烈不斷創下難以突破的傲人紀錄，從葛萊美獎、艾美獎、奧斯卡獎、金球獎的榮耀提名，到受邀為美國總統、歐洲教皇、英國皇室獻唱，甚至在奧運會場擔任演唱嘉賓；與莎拉布萊曼（Sarah Brightman）合唱的〈告別時刻〉（Time To Say Goodbye）更被譽為「史上最暢銷單曲」之一，就連西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）都讚他：「如果上帝會歌唱，祂的歌聲聽起來應該就像波伽利！」

(中國時報)