《克萊兒的相機》導演自剖不倫戀

2018年05月20日 04:10 中國時報 李承陽 報導

南韓首位柏林影后金珉禧，同時有著「男神收割機」稱號，她的感情世界一向豐富，和演員李政宰、帥氣男模李洙赫、長腿歐巴趙寅成都有過一段情，後來介入名導洪常秀的婚姻成為小三，更演出洪常秀執導的電影《克萊兒的相機》，戲裡戲外都成為第三者，不難聯想電影是為了替現實中的出軌離婚案，做出大膽辯解和脫罪。

金珉禧畢業於檀國大學戲劇電影學系，曾獲KBS演技大賞青少年獎、SBS電視台新人獎、第44屆韓國百想藝術大賞電影部門最佳女主角獎與第9屆釜山影評人協會獎影后，2013年又再次榮獲百想藝術大賞電影部門最佳女主角獎。

這位集眾多獎於一身的實力派演員，去年在坎城影展和洪常秀高調放閃，無懼不倫戀曝光，妙的是《克萊兒的相機》不單是以影展作為故事背景，而是實際在第69屆坎城影展舉辦之際所拍攝的作品。

名導發功 9天拍完

洪常秀說他在開拍前都還沒有完整的劇本，到達坎城後才找到電影裡的海邊、咖啡廳等作為拍攝地，只花9天時間拍攝，拍完後的1天內便完成初剪，展現高度創作功力。

電影講述一位導演、正宮和無辜且不知情的小三之間的辦公室戀情，投影在洪常秀跟金珉禧身上，這對話題才子佳人成功把坎城影展當成曬恩愛跟宣示情侶關係的場所，手段高明也相當「狂」。

(中國時報)