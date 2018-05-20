粗食淡飯擺脫糖尿病糾纏

2018年05月20日 04:10 中國時報 魏怡嘉 報導

新光醫院院長侯勝茂（左四）、糖尿病關懷基金會董事長戴東原（右四）、新光醫院副院長洪子仁（右三）等一同合影留念。（杜宜諳攝）

糖尿病在人體身上已有3500年的歷史，是一古老又複雜的代謝疾病，相對於3高疾病的另外2種高血壓及高血脂，高血糖的治療更為複雜。去年衛福部國健署也首次公布台灣慢性病危險因子排名，高血糖便居國人死亡危險因子第一名，超越了吸菸、高血壓及PM2.5暴露，雖然糖尿病對健康影響巨大，但只要有效控制，糖尿病對器官的傷害便會降到最低。

新光醫院內分泌科醫師陳佩綺表示，如果想要在70歲時，仍然保有健康的心臟、腎臟，從今天起就請認真管理糖尿病、預防糖尿病，才能做到「控糖、愛心、又愛腎」。糖尿病友平時飲食的控制很重要，但很多糖尿病患有個迷思，以為得了糖尿病就什麼都不能吃，其實這樣的想法，應轉為糖尿病患要選擇怎麼樣去吃、要多吃什麼才對。

陳佩綺說，糖尿病患的飲食，吃得愈粗愈好，儘量避免吃的太精緻，多吃清蒸、水煮及涼拌烹調的食物，少吃油炸。另外，多吃水果、少喝果汁，因為果汁容易過量及過甜，且纖維質的攝取，也沒有直接吃水果要來得多。

控糖才能活長久

新光醫院心臟內科主任邱俊仁則表示，國內2010年十大死因，因心血管死亡人數比率為29.2％，高於癌症的28.4％，顯然心血管疾病已成為國人的頭號殺手。而高血壓、高血糖及高血脂都是引發心血管疾病的危險因子，其中糖尿病會增加高血壓及動脈硬化的機率，建議空腹血糖值應控制在100以下，另血壓及血脂也要控制好，每周固定運動，也可利用心血管健檢，早期發現問題及時控制治療。

新醫院腎臟科主治醫師張瑞廷表示，在洗腎病患當中，有一半是糖尿病患，糖尿病患一定要把血糖控制好，糖化色血色素每降低1％，可降低37％小血管併發症及43％的四肢末稍併發症，糖友一定要認真的控糖，才能免於走上洗腎一途。健康、快樂過生活。

(中國時報)