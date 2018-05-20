夏崑騏 觀覺藝術融合五感

2018年05月20日 04:10 中國時報 報導何志平

《修身治國也、要莫大於節欲》，夏崑麒，2018。（富家大吉藝術提供）

《立德之本》，夏崑麒，2017。（富家大吉藝術提供）

《群書治要》的治國、治世理論影響唐代「貞觀之治」深遠，將其融入「觀覺藝術」中的五感與宇宙萬物哲理，再藉由畫筆及色彩薈萃成一幅幅充滿生命正能量的五彩畫布，傳遞出結合藝術、文化與智慧的抽象語彙。台灣藝評家陳柏安認為，夏崑麒這種以中華文化為底蘊的「視覺創新」，突破了傳統抽象繪畫的窠臼。

每幅畫作經結合《群書治要》所賦予的深厚學問與歷史背景後，讓夏崑麒的作品從人與物的對話中展現更寬廣的視野、更深沉的靈魂，與更強烈的生命力。

美國夏威夷大學在2002年創立夏威夷國家大學，結合國際間具有實力的教育者或機構，依其現有場地、師資及設備來推動遠距式教學及終身學習，來補正規學院教育之不足。夏威夷國家大學的共同發起人Tony Yang博士在一次「觀覺藝術」展覽中結識夏崑騏，當下為其「觀覺藝術」的創作及理念所震懾，並告訴夏：「這就是我要找的」。於是觀覺藝術研究學院成為夏威夷國家大學在台灣的四所學院之一，由夏崑騏擔任教授。

觀覺達到身心靈契合

夏崑騏說，所謂「觀覺藝術」其實就是在你我四周發生的事，只不過從五感來解釋，它更是一種能量轉移及訊息傳遞的藝術，由物質（身）到精神（心），再到靈性的行為修習過程。透過觀覺可以達到身心靈合一的生命本體，再由生命本體發而為用，從靈性發揮到精神及現實生活世界的圓滿，而整個過程就是生活藝術，也是生命的體驗和淬煉。

夏崑騏以盛唐時期的《群書治要》為創作靈魂的三幅畫作來說明「觀覺藝術」的精髓。他說，《立德之本》的思想是「心正而後身正，身正而後左右正，左右正而後朝廷正，朝廷正而後國家正，國家正而後天下正。」強調君王樹立德業的根本，沒有比端正其心思還重要的事，也給當政者或企業家一種警醒。畫中的情景彷彿人的大腦直入大地，產生萬丈光芒。

而《上善若水》，他強調「水善利萬物而不爭」，上等的善人處世謙虛退讓，施德而不求回報，說話真誠而有信，就像水一般不與人相爭，所以不會犯錯。作品中宛如大海波浪般的藍白棉絮圖樣相互交錯、融合，在畫布中央以無數的同心圓來平衡，充分突顯出善與水。

至於《心者，身之君也》，夏崑騏說，天子以天下受令於心，心不當，則天下禍。所以說「心，是自身言行的主宰。」他在作品中用炙熱的紅色代表人心，彷彿懸於宇宙空間烈火星球。

畫作蘊含釋儒道精神

陳柏安認為，夏崑騏的畫作蘊含著中華文化中釋、儒、道精神，是以入世的智慧來演繹出世的意境。他說，有別於一般抽象畫純粹藝術品的創作，夏崑騏的作品融入《群書治要》，不論以任何形象呈現，都不會跳脫出他想表達的慈悲與智慧，並忠實的反映人生哲理。就是這樣的境界，讓他的創作更多出「中華文化資產傳承」的意義，而不僅僅只是幅抽象畫。

從陳柏安的評論可以看出，夏崑騏是以觀覺藝術的技能將諸子百家之哲學思想投射在五彩畫布中，繼而形成他獨特的風格，這樣的特性和思想使他的作品帶有強烈的個人色彩，也可以說有了他自己的繪畫語言和風貌。

人類在追求藝術的悠遠歷史中，是如何發現他們的存在？肯定他們的價值？繼而豐富他們的意義，傳承於後世。從夏崑騏的創作中看到的是一位把自己內在經驗、智慧及學養總合後，形成強勁生命力而絢麗燦爛的文化藝術資產的創作者。而當我們細細品味他的每幅作品時，不禁會對其在不同主題的表達意境，興起心靈的共鳴及對生命的讚嘆。

藝術典藏圈

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(中國時報)