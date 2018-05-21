陸美貿易戰 停火！不加徵關稅 修訂《專利法》

2018年05月21日 04:10 中國時報 施施 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易談判6共識

陸美貿易戰偃旗息鼓。雙方在19日公布「經貿磋商聯合聲明」，同意大幅減少大陸對美國的貿易順差，大陸還允諾採購更多美國農產與能源產品，並修訂《專利法》。擔任大陸領導人習近平特使的副總理劉鶴強調雙方「已達成共識、不打貿易戰、停止互相加徵關稅」。大陸官媒表示，「中美貿易戰停戰是雙方共同勝利」。不過，聲明尚欠缺具體目標，相關細節也需要透過後續磋商才能確認。

陸允諾 增購美農產與能源

劉鶴領軍的陸方代表團與美國財長穆努欽、商務部長羅斯、貿易代表萊海澤完成為期2天的密集磋商後，取得戲劇性突破，達成6項共識。包括「採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差」、「有意義地增加美國農產品和能源出口」、「創造有利條件以擴大製造業產品與服務貿易」、「加強雙方在智慧財產權保護方面的合作」、「鼓勵雙向投資，創造公平競爭經商環境」、「保持高層溝通，積極尋求解決各自關心的經貿問題」等。

聲明還指，「為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高品質經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務，這也有助於美國經濟增長和就業」。此外，美方將派團赴大陸，商討如何增加農產品與能源出口；為與美國合作保護智慧財產權，陸方也將推動《專利法》等修訂工作。

川劉會延至45分鐘 獲6共識

劉鶴接受採訪時透露，他與美國總統川普原訂會面時間僅有15分鐘，後來延長到45分鐘，且副總統彭斯等許多重要官員都在場，讓他強烈感覺到川普希望發展良好的陸美關係。未來陸美雙方將在「能源、農產品、醫療、高科技產品、金融」等領域加強貿易合作，如此既能推動大陸經濟轉向高品質發展、滿足人民需求，也有利美方削減貿易赤字，是雙贏的選擇。同時，雙方也將持續加強相互投資和深化智慧財產權保護領域的合作，這對全球經濟貿易的穩定繁榮大有助益。

外界認為，聯合聲明雖然顯示陸美雙方正努力緩解當前的貿易緊張局勢，但在執行細節上不夠明確，聲明也未提供貿易逆差削減的具體幅度。白宮首席經濟顧問庫德洛18日在白宮稱，陸方提議削減至少2000億美元，「這是個很好的數字」，不過大陸外交部隨即否認上述說法。

貿易逆差削減幅度 待磋商

《華爾街日報》引述知情人士報導，由於陸美貿易摩擦已導致全球市場緊張，陸方希望緩和雙方關係，但陸方在協商過程中又十分謹慎，只同意擴大購買美國貨品以縮小3750億美元（台幣11.23兆元）的貿易逆差，不願承諾具體購買的規模。此外，美方也未在聲明中提及大陸推動的「中國製造2025」計畫。

(中國時報)