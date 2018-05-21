改善鄰里交通 北市警分局通通有賞！柯P大放送 核發上千支功獎

2018年05月21日 04:10 中國時報 謝明俊 、 陳燕珩 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲日前核准市府交通局以市警局各分局，對「鄰里交通治理改善績效卓著」為由，給予功獎「大放送」。由於獎勵標準低、且功獎數額驚人，估計全市14個分局，小功將超過上千支，上至分局長、下至警勤區員警「通通有獎」，每人從1小功至1大功不等，部分官警批評敘獎不公，質疑市府是藉由免費敘獎，一方面叫警察賣命，再用惠而不費的功獎「收買」警察，質疑是柯P選前政策「買票」。

部分官警批不公 質疑政策買票

據了解，柯P上任後，因規劃自行車專用道等交通措施，引來市民反彈，柯在2016年指示交通局規畫名為「北市鄰里交通改善專案計畫」，請各區公所及鄰里辦公室全面配合推動，以改善鄰里間長期存在的交通問題為目標。推動第1年成效不彰，交通局改弦易轍，去年擬定新專案計畫，改請各分局、派出所警勤區員警全力配合改善交通問題。

此交通改善專案實施1年後，交通局日前以警方對「鄰里交通治理改善績效卓著」為由，請市警局對相關官警進行敘獎，上簽市長柯P核定後，由各單位自行召開考績會進行分配敘獎。

據了解，由於市警局所發出的功獎，估計總數超過1000支小功，凡是被區公所、或鄰里辦公室評定績效改善達80％以上的官警，每人至少1支小功，甚至1大功的獎勵。包括大安、中山等多個分局長、交通大隊大隊長等都獲記1大功，派出所承辦人、警勤區等也記1大功，最差也有1至2支小功。

北市府：175里達標 嘉獎跟著飆

市府以改善交通對員警功獎「大放送」，已引發未獲敘獎的部分基層官警反彈，私下議論敘獎不公，有人質疑北市鄰里交通狀況究竟有無改善應問民眾感受，而非自吹自擂，記功更不應「大放送」，人人有獎。

針對市長「記功大放送」，交通局交通治理科長張生萬表示，北市2016年訂定鄰里交通改善計畫敘獎辦法，改善績效達80％以上，分局就有一定的敘獎額度，2015年只有4個里達標，隔年有33個里達標，因參與的里愈來愈多，去年共有175個里達標，數量暴增6倍多，嘉獎數量當然跟著飆升。

張生萬說，推行鄰里交通改善計畫時經常發生爭議，過去要畫紅線、標線型人行道很困難，民眾意見很多，能順利推行仰賴員警的溝通，市府考量分局工作負擔變重，因此訂定敘獎辦法，獎勵人員包括分局長、副分局長、交通組長和承辦人員，但要記到大功以上，轄區內需有6個里達到80分。

張生萬強調，這已是市府第3年嘉獎有功人員，因前2年達標里數較少，才顯得今年獎勵數量特別多，但一切都是照制度處理，沒有刻意討好誰。北市府發言人劉奕霆則說，鄰里交通改善計畫推行困難，市長認為若配合單位表現好，就應該給予勉勵，絕非是為選舉。

(中國時報)