川普手腕雖靈活 日後籌碼恐限縮！陸美經貿緊密 台灣牌空間小

2018年05月21日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

陸美握手言和，貿易戰休兵，大陸國際關係學者郭憲綱表示，隨著陸美貿易額不斷增加，雙方經貿關係愈來愈緊密，要解決陸美貿易不平衡問題就會更容易一些，美國打台灣牌的空間也會愈來愈小。

在陸美貿易大戰期間，美國總統川普多次打出台灣牌，例如10日在高雄舉行台美國防軍售會談；美國在台協會AIT將於六月開館，美國海軍陸戰隊是否進駐？是否派高級別官員參加開幕儀式？

陸經濟結構轉型內需

未來川普是否減緩操作台灣牌的力度，郭憲綱認為，台灣一直是美國手中的一張牌，在某些方面美國不斷拿台灣議題要求大陸讓步，作為一個商人總統，川普運用這些策略非常嫻熟，今後一段時間，台灣牌使用多少，還要看具體情況而定。

郭憲綱表示，總體來說，隨著陸美貿易額不斷增加，雙方經貿關係愈來愈緊密，大陸的經濟結構也正在發生劇烈變化，從依賴外貿出口轉向內需，意味著大陸對進口產品的需求量加大，在這種情況下，要解決陸美貿易不平衡問題就容易一些，「隨著大陸國際地位提高，大陸實力的上升，美國打台灣牌的空間將愈來愈小。」

301條款仍有啟動可能

雖然陸美暫時鳴金收兵，貿易戰危機解除，但不意味著從此高枕無憂。郭憲綱認為，陸美間今後仍會有貿易摩擦，這也將成為常態，因為兩國之間的經貿額度愈來愈大，陸美間經濟結構的互補性也在逐漸縮小，大陸改革開放以來，大陸向美國出口產品的科技含量不斷上升。

郭憲綱認為，陸美間貿易不平衡的問題會始終存在，況且美國一直沒解除高科技產品出口大陸的限制，陸美想達到貿易平衡是個困難的問題，未來仍有可能出現貿易摩擦。「只要陸美貿易不平衡現象依然存在，甚至逆差更加擴大，未來美國還是有可能啟動301條款對大陸施壓。」

(中國時報)