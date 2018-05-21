陸減少輸美 恐影響台輸陸產業

2018年05月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

中美貿易戰休兵細節沒講清楚，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，之前雙方精銳盡出，你來我往，貿易戰一觸即發，現應只是短暫釋出善意，內情並不單純，特別是美國總統川普個性反覆，恐難有「童話般結局」！

孫明德強調，中美貿易戰不打了，對台灣股市及金融市場屬短期利多，但須留心若大陸減少對美出口，亦即將壓力轉至台日韓，減少自3地進口量，身為大陸第一大貿易順差國的台灣，應留心後續對石化、機械製造業等的衝擊。

「中美談判需要時間，真得來硬的大家都承擔不起！」台灣大學經濟學系教授林向愷指出，若美限制中國電子資訊產品輸入，其消費者也會受到波及，反觀中國限縮美農產品進口，中國自己農產供應亦恐會出問題，重點是雙方如何因應需要時間，才需暫時休兵。

就雙方釋出的消息，感受到一片詳和之氣，完全聽不到過去的殺伐聲，孫明德認為內情並不單純。他指出，現在只有美方官員在講，但依過去的經驗，每每官員講後，川普卻不認帳，連前兩天歐盟主席圖斯克都說「有這樣的盟友，誰還需要敵人？」加上中國國務院副總理劉鶴訪美未久，雙方應只就原則性事務進行討論，不可能將背後千細萬縷的細節談完。

孫明德進一步指出，現在因伊朗問題，讓川普分心注意中東與歐盟盟友舉動，在中國部分就不再那麼堅持，但不代表中美貿易戰就打完了。

須注意的是，在處理中美貿易問題上，中國若只是擴大對美採購沒什麼影響，但如果減少對美出口，屆時中國就只能往上釋放壓力，孫明德說，中國可能將壓力轉向上游如日韓台等進口來源地，特別是台灣名列中國貿易順差國第1名，每年對中貿易順差逾千億，高於日、韓兩國對中貿易順差加總，如今兩岸關係不佳，中國若減少對台日韓的進口，台灣半導體及電子業者雖不易成為祭品，但石化廠及機械製造業者恐遭池魚之殃。

(中國時報)