貿易戰休兵 大陸台商鬆口氣

陸美貿易戰休兵，昆山台商協會會長宗緒惠（左，本報資料照片）表示，大陸台商聽到這個好消息大都鬆了一口氣。（右）為入駐福建平潭台灣創業園的台企宗仁科技（中新社）。

友善列印
中國時報
／北京報導

陸美貿易戰休兵，昆山台商協會會長宗緒惠表示，大陸台商聽到這個好消息大都鬆了一口氣。原本台商擔心，美國發動貿易戰，從500億美元到加碼1000億美元，甚至矛頭對準中興和華為，隨著陸美和解，警報終於解除。

宗緒惠是崑山六豐機械工業有限公司總經理，他表示，美國日前對進口鋼鐵、鋁課重稅，他的企業就是生產鋁合金產品銷往美國，原本擔心自家企業很有可能會受到波及，但後來發現鋼製輪圈會被加徵關稅，鋁製輪圈未在制裁名單內。

此外，很多大陸台商都是以外銷為導向，原本擔心陸美貿易戰一旦開打，美國對大陸的關稅制裁恐將一波接著一波，台商都處於不確定的焦慮中，不知道自己的企業何時會受到影響，宗緒惠說，「現在第一道門關上了，等於大家都吃下定心丸。」

包括昆山等地在內的台商，多數都和陸美大廠有供應關係，陸美經貿談判對台商後續經營可謂牽一髮動全身。電電公會副祕書長毛恩洸日前表示，陸美關係若有波動，台灣電子電機廠商一定會受到衝擊。

而就在過去幾個月裡陸美經貿緊張對峙的期間中，大陸也已注意到台商的擔憂，不斷對台商信心喊話。像是曾任大陸商務部長、海協會會長的陳德銘就數度在公開場合對台商說，大陸官方會盡全力保護在大陸的台商權益。

(中國時報)

陸減少輸美 恐影響台輸陸產業 龍永圖 增美商品進口 政策調整非…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。