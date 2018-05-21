貿易戰休兵 大陸台商鬆口氣

2018年05月21日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

陸美貿易戰休兵，昆山台商協會會長宗緒惠表示，大陸台商聽到這個好消息大都鬆了一口氣。原本台商擔心，美國發動貿易戰，從500億美元到加碼1000億美元，甚至矛頭對準中興和華為，隨著陸美和解，警報終於解除。

宗緒惠是崑山六豐機械工業有限公司總經理，他表示，美國日前對進口鋼鐵、鋁課重稅，他的企業就是生產鋁合金產品銷往美國，原本擔心自家企業很有可能會受到波及，但後來發現鋼製輪圈會被加徵關稅，鋁製輪圈未在制裁名單內。

此外，很多大陸台商都是以外銷為導向，原本擔心陸美貿易戰一旦開打，美國對大陸的關稅制裁恐將一波接著一波，台商都處於不確定的焦慮中，不知道自己的企業何時會受到影響，宗緒惠說，「現在第一道門關上了，等於大家都吃下定心丸。」

包括昆山等地在內的台商，多數都和陸美大廠有供應關係，陸美經貿談判對台商後續經營可謂牽一髮動全身。電電公會副祕書長毛恩洸日前表示，陸美關係若有波動，台灣電子電機廠商一定會受到衝擊。

而就在過去幾個月裡陸美經貿緊張對峙的期間中，大陸也已注意到台商的擔憂，不斷對台商信心喊話。像是曾任大陸商務部長、海協會會長的陳德銘就數度在公開場合對台商說，大陸官方會盡全力保護在大陸的台商權益。

(中國時報)