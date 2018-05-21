王美花：陸智財權改革是關鍵

2018年05月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

中美貿易戰休兵，經濟部次長王美花指出，外界主要關注未來中美聯合聲明內容如何落實，特別是體制上，政府補貼及智財權的改革，這兩點相較增購農產品等部份困難許多，卻是各國希望在中美談判間，真能有所進展的項目，若能改善，將可有效降低未來中美貿易衝突，有助進一步提振全球經濟。

「中美貿易戰休兵，讓全球都鬆了一口氣！」王美花說，貿易保護主義興起、中美貿易戰開打，對屬全球供應鏈之一的台灣產業勢將造成衝擊，如今不打了，並著手解決專利、智財權保護不足爭議，讓各界原本懸著的一顆心總算放了下來。

至於聲明中，中國承諾多購買農產品、就能源部分進行合作等，王美花認為，至少中國大陸已跨出第一步，釋放出要解決貿易逆差的方向，未來要關注如何落實。

王美花並強調，截至目前釋放出來的訊息，有關中國大陸要修《專利法》部分，但美方在智慧財產權保護上，不會只關注這部分，因《專利法》的修正本來就在進行，一直沒有較多進展，且美方比較在乎的是竊取智財權問題，若未來真的只鎖定《專利法》修正，她覺得對實質幫助不大。

之前川普說有要救中興，這次卻無著墨，王美花表示，川普發表救中興言論後，美方內部傳出中興是個案執法問題，與解決整體貿易戰是兩回事，不管共和黨或民主黨議員，多對川普言論不以為然，這次未納入中美聯合聲明，顯示川普政府正在思考中興應回歸個案如何符合規範上。

原本美方301制裁清單，即將確認最終產品名單，但在中美聯合聲明發布後，顯示貿易戰並非非打不可，王美花指出，之前研究301制裁清單對台灣屬間接影響，如今中美休兵，相關問題也就迎刃而解。

(中國時報)