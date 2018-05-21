救或罰 陸美協議未提中興案

2018年05月21日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美互提的要求

陸美貿易大戰事件簿

中美貿易戰告一段落。大陸瘋傳的兩張照片，顯示中美雙方今非昔比。（上）顯示117年前，《辛丑合約》簽約現場，右方中國談判代表都是老先生。（下）顯示美國眾議院資深議員理查·尼爾會見中國國務院副總理劉鶴一行，大陸網民表示，兩張照片正表現出中國經歷的滄桑和巨變。（摘自網路）

美中貿易談判達成共識，雙方雖然偃旗息鼓，但對於遭到美方重罰的大陸電信設備大廠中興通訊（ZTE）的命運，以及美國是否將繼續對中興通訊的禁售制裁，協議中卻隻字未提。據了解，美國商務部長羅斯很快就會前往北京討論大陸採購能源和農產品的細節，預料雙方屆時會繼續討論中興電訊的處理方式。

中興通訊為大陸第二大電信設備製造商，有超過8萬名員工。去年向美國德州聯邦法院認罪，違反美國對伊朗與北韓的制裁措施，違法再出口美國商品與技術給兩國。中興通訊為此繳納11.9億美元高額罰款與和解金，同時開除懲處相關人員。

羅斯赴陸 商討採購細節

但美國商務部指出，中興並未完全履行承諾，商務部4月對中興再祭重罰，下令禁止美國供應商，出售關鍵的通訊設備零組件、軟體和設備等給中興通訊，禁令長達7年。由於重度仰賴的美國供應鏈被切斷，中興被迫停工，股票也暫停交易，對中興通訊來說，此禁令形同死刑。

美提高層改組 挨批愚蠢

但川普政府在政策上多次出現髮夾彎，這次也不例外。在大陸國務院副總理劉鶴領軍的代表團，抵達華府展開新一回合貿易談判前，川普13日發文，一反先前多次嗆聲、稱大陸害美國人丟掉飯碗、損失幾千億美金強硬立場，放軟身段，顯然有意鬆綁對中興的制裁。他強調與大陸國家主席習近平正在努力「為中興通訊這家中國大型電信業者，提供一個快速重振旗鼓的途徑」、「大陸有太多的工作機會流失，我已指示商務部要完成這項任務。」

川普突如其來的轉折，引發兩黨國會議員反彈。商務部長羅斯第二天表示，中興通訊的確做了很多不恰當的事，但「問題是，有沒有其他替代方案？」商務部將「非常迅速探究」解決方式。總統一聲令下，商務部立場馬上峰迴路轉，前國際貨幣基金（IMF）中國事務主任、康乃爾大學教授普拉薩德當時指出，總統說了算，傷害國家法治形象。

不過，美國聯邦眾議院17日通過修正案，維持對中興制裁，完全不給川普面子。白宮國家經濟委員會主席庫德洛18日則稱，中興若想美國網開一面，須改組管理階層。但美國企業研究所大陸問題專家史劍道認為，這太愚蠢，因為換誰都是換湯不換藥。

(中國時報)