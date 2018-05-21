聲明無具體細節 美自覺吃虧

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易談判達成共識，美國媒體對於這份中美聯合聲明的看法大致是，聲明缺乏具體降低逆差的數字和細節，且對於大陸侵犯美國智財權用詞很溫和不具約束力，怕是美國「吃虧」了。

《華爾街日報》在其標題點明大陸「拒絕」美國縮減貿易逆差的目標。副標則說大陸同意增加採購，但拒絕對川普政府設定的2000億美元目標作出承諾。

美國有線電視新聞網（CNN）也提到了，在聲明中沒有具體細節，並引述「戰略與國際研究中心」中國問題專家甘思德（Scott Kennedy） 的話說「聲明太含糊了，可能沒有什麼約束力」。甘思德還說，若美國決定放棄大陸侵犯美國智財權所衍生的關稅措施，那麼大陸就算是「贏了」，而且是「大贏」。

紐約時報與華盛頓郵報等主流媒體也都提出類似的主張與看法。認為沒有細節，只算是空頭承諾。

不光新聞媒體，美國國會議員也覺得被大陸耍了。聯邦參議院少數黨領袖舒默曾警告川普，若放棄對大陸徵收關稅、放棄制裁中興以換取大陸的訂單，根本是筆爛透的交易。眾議院少數黨領袖裴洛西也不滿地說，川普總統一再大談要和大陸進行公平貿易，卻在中興問題上迅速讓步。「我再說一次，這是國家安全問題，網路安全問題，這只突顯了總統不知道如何在平衡貿易談判中為我們爭取勝利。」

(中國時報)

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